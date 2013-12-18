مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی دیاله عراق در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشیع پیکر سه شهید حادثه تروریستی عراق پیش از ظهر چهار شنبه با حضور پر شور مردم در مرکز استان برگزار شد.

پیکر کربلایی شهید یزدان کیوانی، کربلایی شهید خسرو پاداش هفشجانی، کربلایی شهید محمد نصیری از فلکه آبی تا امامزاده دو معصوم حلیمه و حکیمه خاتون تشیع و در شهر هفشجان به خاک سپرده می شوند.

در این مراسم تشیع مردم با حضور پر شور خود با شعاری های هیات منه الذله، مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافقین و .... این حرکت ترویستی را محکوم کردند.

در مراسم تشیع پیکر شهدای حادثه تروریستی عراق بیش از شش هزار نفر جمعیت زن و مردف پیر و جوان حضور داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان چهار محال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در این مراسم با اشاره بر اینکه مردم استان چهار محال و بختیاری به نیابت از مردم سراسر کشور حرف خود را گوش جهانیان با حضور پر شور در مراسم تشیع جنازه شهدای تروریستی حادثه عراق رسانده و می رسانند، اظهار داشت: جهادگران اقتصادی به صورت درد منشانه توسط تروریست شهید شدند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام با بیان اینکه مردم این استان و کشور زیر پرچم قران و عترت با تمام توان جانفشانی می کنند، بیان داشت: مردم این استان از دشمن هیچ گونه ترسی ندارند.

وی با اشاره بر اینکه مردم این استان پیرو ولایت فقیه هستند، بیان داشت: مردم با حضور خود در این مراسم بار دیگر با شهدا حفظ بیعت کردند.

نکونام با اشاره بر اینکه مردم به جنایتکاران امریکا، اروپا، اسرائیل و منافقین و ترویست ها اعلام می کنند که ایستاده تر و مقاوم تر در مقابل دشمن ایستادگی می کنند، اذعان داشت: در مسیر اسلام و نظام قدم های محکم و استوار تری بر خواهند داشت.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه در مقابل این حرکت مظلومانه کوتاه نمی آییم، بیان داشت: مردم استان چهار محال بختیاری زبان ایران اسلامی که این فاجعه جنایتکار را به گوش جهانیان و دنیا برساند.

وی اذعان داشت: مراسم تشیع پیکر شهدا حادثه تروریستی شهدای عراق در استان چهار محال و بختیاری در سطح کشور برگزار شده است.