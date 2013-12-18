توصیه های سفیر کشورمان به زائران عمره / به مقدسات برادران اهل سنت اهانت نکنید 

محمد جواد رسولی محلاتی ، سفیر کشورمان در عربستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاروان های ایرانی که عازم سفر حج عمره هستند به سلامت وارد عربستان شده اند ، بیان کرد: عملیات عمره با همکاری خوب دولت سعودی آغاز شده و کاروان ها هم اکنون وارد مدینه شده اند.

سفیر کشورمان در توصیه به زائرین خانه خدا ، گفت: به دلیل سردی هوا به زائران توصیه می کنیم که مراقب سلامت خود باشند تا در به جا آوردن فرایض دچار مشکل نشوند .

وی همچنین به زائران ایرانی توصیه کرد؛ سعی کنند اعمال خودشان را انجام دهند از اهانت به مقدسات دیگران و برادران اهل سنت خودداری کنند که به مشکل بر نخورند .

محلاتی تأکید کرد : زائران داروهای ممنوعه و کدوئین دار به همراه نداشته باشند و در صورتی که داروی خاصی مصرف می کنند حتما نسخه پزشک به همراه داشته باشند و دارو را نیز به اندازه مصرف شخصی خود حمل کنند.

وی همچنین به زئران توصیه کرد: از این فرصت معنوی نهایت استفاده را بکنند و وقت خود را خریدهای غیر ضروری و سوغات از دست ندهند.