راه ارتباطی پنج روستای زنجان به علت کولاک همچنان مسدود است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از این تعداد راه روستایی مسدود شده دو راه در حوزه شهرستان زنجان، دو راه در حوزه شهرستان ایجرود و یک راه نیز در شهرستان ابهر قرار دارد.



وی اظهار داشت: روز سه شنبه تعداد راه های ارتباطی روستایی مسدود هشت مورد بود.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: این هشت محور ارتباطی نیزبار بازگشایی شدند ولی راه ارتباطی پنج روستا بر اثر کولاک که دیشب رخ داد باز هم مسدود است.



خوشکام گفت: با وجود اینکه دو روستا قنبرلک و قره بلاع ایجرود خالی ازسکنه و روستای ˈبهاورˈ ابهر نیز دارای چهار خانوار است ولی با این وجود راهداران در تلاش هستند که این راه های ارتباطی را بازگشایی کنند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه تردد در محورهای مواصلاتی زنجان به خوبی امکان پذیر است و تاکنون مشکل خاصی در محورهای استان رخ نداده است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: رانندگان با توجه به قرار گرفتن در روزهای بارش به تجهیزات ایمنی مجهز باشند چرا که با امکانات و تجهیزات ایمن سفر کردن سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.

خوشکام در ادامه به رانندگان توصیه کرد برای تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان از لوازم گرمایشی و زنجیر چرخ استفاده کنند چرا که در این فصل به علت نا مساعد بودن هوا و لغزنده بودن جاده ها رانندگی کردن بسیار سخت است که در این راستا استفاده از زنجیر چرخ سرعت را کنترل می کند.

وی یادآور شد: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای 141 از وضعیت جاده های استان آگاهی پیدا کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان همچنین به بانوان باردار توصیه کرد اگر کار ضروری داشته باشند اقدام به مسافرت کنند و قبل از مسافرت هم از وضعیت راه و هوا باخبر شوند چرا که در چنین وضعیتی سفر برای آنها در جاده های زنجان بسیار خطرناک است.