خراسان رضوی در بین 31 استان عنوان برتر پژوهش را کسب کرد

راضیه بابا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: از پژوهشگران برتر جشنواره پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تقدیر می شود.

وی عنوان کرد: به مناسبت هفته پژوهش برنامه ای سراسری هم زمان با کل کشور برگزار شد و از بین آثار ارسالی به دبیر خانه این جشنواره در تهران در بین 31 استان از خراسان رضوی یک اثر برگزیده و یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

باباخانی افزود: در این جشنواره که با موضوع آزاد و در راستای تعلیم و تربیت برگزار شده بود اثر خانم زهره معماری نسب کارشناس فرهنگی از مشهد پذیرفته شد که امروز هم زمان با سراسر کشور از ایشان در سالن همایش های ادبی مشهد تقدیر می شود.

تاثیر تربیتی نمایش خلاقانه بر روی کودکان و نوجوانان برگزیده شد

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی عنوان کرد: این اثر برگزیده در زمینه تاثیر تربیتی نمایش خلاقانه بر روی کودکان و نوجوانان بوده است.

وی اظهار کرد: تمامی مربیان کانون ها، کارشناسان ادبی و هنری در خراسان رضوی می توانستند در این جشنواره شرکت کنند که در مجموع 9 اثر از این استان به جشنواره ارسال شد.

باباخانی همچنین از جشنواره پژوهش های رضوی ویژه کودکان و نوجوانان خبر داد و افزود: از بین 15 اثر فرستاده شده کودکان نوجوانان خراسانی به دبیر خانه این جشنواره در تهران پنج اثر به جشنواره راه یافته است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی عنوان کرد: در بین 31 استان کشور تنها هشت استان دبیری جشنواره های کشوری رضوی را عهده دار هستند که امسال دبیری جشنواره کشوری نمایش نامه نویسی، نمایش خوانی و نمایش عروسکی به استان خراسان رضوی واگذار شده است.

شایان ذکر است که آثار ارسالی به جشنواره پژوهش در هفته آینده در سالن غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خیابان حجاب به صورت نمایشگاهی در اختیار عموم قرار می گیرد.