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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

اسکندری به مهر خبر داد:

تدوین تقویم مناسبت‌های مذهبی و انقلابی در قم

تدوین تقویم مناسبت‌های مذهبی و انقلابی در قم

قم - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: تقویم مناسبت‌های مذهبی و انقلابی تدوین و به روابط عمومی‌های ادارات و نهادهای قم ارسال شده است.

حجت‌الاسلام جعفر اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون مجموعه‌های مختلفی در مورد مناسبت‌های مذهبی، تاریخی و انقلابی تدوین شده اما تقویم مناسبت‌های دینی و انقلابی روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی به شرح مناسبت‌ها می‌پردازد و می‌تواند دستمایه خوبی برای روابط عمومی‌های ادارات و نهادها باشد.

وی بهره مندی از روایت‌های ائمه معصوم(ع) و جملاتی از حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف را از ویژگی‌های این تقویم ذکر کرد.

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی قم گفت: این تقویم از سال 90 تاکنون هر ماه به طور مستمر برای روابط عمومی‌های ادارات و نهادهای استان ارسال می‌شود که تعدادی از مسئولان روابط عمومی‌ها از این طرح استقبال کرده‌اند.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به استقبال روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی کشور از این طرح اضافه کرد: به زودی این مجموعه برای روابط عمومی‌های ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور نیز ارسال می‌شود.

 

کد مطلب 2198243

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
      2 0
      پاسخ
      عالی بود خسته نباشی

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