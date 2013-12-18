کمیته امداد یادگار ارزشمند امام راحل/ 6000 نیازمند تحت پوشش کمیته امداد ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نشست مشترک تبارک سبحانی به همراه معاونان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران با امام جمعه ورامین، آیت الله سید مرتضی محمودی برگزار شد.

آیت الله محمودی در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه ویژه کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: کمیته امداد یکی از یادگاران حضرت امام(ره) است که آثار عظیمی را از خود بر جای گذاشت و به خاطر همین آثار گرانبها است که هر روز بر منزلت این نهاد مقدس افزوده می شود.

نقش کمیته امداد در حل مشکلات نیازمندان پررنگ تر از گذشته شده است

امام جمعه ورامین افزود: امام خمینی(ره) با رهبری انقلاب اسلامی، خدمت بزرگی به اسلام و بشریت کرد که ایجاد نهاد کمیته امداد یکی از آنان بود.

این مسئول گفت: اکنون میلیون ها نفر انسان تحت پوشش این نهاد مقدس هستند و کمیته امداد بخشی از هزینه های زندگی خانواده های کم بضاعت را تأمین می کند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی در جامعه، نقش کمیته امداد امام خمینی(ره) در حل مشکلات نیازمندان پررنگ تر از گذشته شده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: مردم ایران، مردم نجیب و صبوری هستند و تمامی فشارها و تحریم های اقتصادی را تحمل کرده و ذره ای از آرمان ها و ارزش های اسلامی خود کوتاه نیامده اند و ملت ایران مطمئن باشند که بر اساس تعالیم حیات بخش قرآن کریم، پس از هر سختی، آسانی در پیش خواهد بود.

محمودی به نقش مردم ورامین در کمک رسانی به نیازمندان اشاره کرد و بیان داشت: مردم ورامین مردمی خوب و متدین هستند که در 15 خرداد 1342 در راه دفاع از انقلاب و ارزش های اسلامی، کفن پوشیدند و در راه امام، جان خود را نثار کردند.

وی عنوان کرد: الحمدالله شهرستان ورامین در کمک به نیازمندان در سطح استان تهران جز شهرستان های برتر است که این امر نشان دهنده عمق دینمداری مردم این منطقه است.

رییس شورای فرهنگ عمومی ورامین یادآور شد: در چند سال گذشته، بنده به همراه فرماندار و دیگر مسئولین اجرایی شهرستان ورامین به روستاها می رفتیم و مردم را تشویق به کمک رسانی به مردم می کردیم که در همان جلسات برخی مشکلات و معضلات روستا حل و فصل می شد.

مرحوم عسگراولادی در کمیته امداد منشأخدمات فراوانی بود

امام جمعه ورامین با تجلیل از شخصیت مرحوم عسکر اولادی، تأکید کرد: مرحوم حبیب الله عسکر اولادی در پایگاه کمیته امداد امام خمینی(ره)، منشأ خدمات فراوانی بود و با صمیمیت و اخلاص مثال زدنی، مشکلات نیازمندان را مرتفع می ساخت.

محمودی با اشاره به انتصاب رییس جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین اظهار داشت: جابجایی همواره در سطوح مختلف کشور وجود داشته است و رییس سابق کمیته امداد نیز در مدت مسئولیت خود زحمات زیادی را متحمل شدند و خوشبختانه کمیته امداد ورامین از کمیته های برتر استان تهران محسوب می شود.

این مسئول افزود: حضرت علی(ع) در نهج البلاغه می فرمایند که دنیا به منزله یک مسافرخانه است و ما در حال سفر هستیم و دنیا خانه ای است که متعلق به شما نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه اسباب و وسائل مادی باعث شده است که انسان تا زمانی که در این دنیا حضور دارد، دچار غفلت باشد و زمانی از خواب غفلت بیدار می شود که دیگر کاری از او ساخته نخواهد بود.

رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین اضافه کرد: دنیا کشتزار آخرت است و باید انسان متوجه باشد که در این دنیا هرچه می کارد، در آخرت برداشت خواهد کرد.

محمودی سپس به وضعیت اقتصادی جهان نیز اشاره کرد و بیان داشت: امروز مشاهده می کنیم که کشورهای مختلف جهان با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه هستند و نظام اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از معضلات کم تری برخوردار است.

وی عنوان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با رهبری مقام معظم رهبری و تأسی از مکتب اهل بیت(ع) به عنوان الگو در جهان مطرح شده است.

همکاری ائمه جمعه و کمیته امداد ضروری است

در این دیدار تبارک سبحانی نیز با تجلیل از مردم ورامین اظهار داشت: مردم ورامین مردمی انقلابی و متدین هستند که در کمک رسانی به نیازمندان نیز همواره پیشگام بودند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: کمیته امداد و امامان جمعه زیر نظر رهبری فعالیت می کنند به همین خاطر باید پیوند محکم و ناگسستنی با یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: امروز ائمه جمعه با استفاده از تریبون های مختلف می توانند مردم را ترغیب به کمک رسانی و توجه بیشتر به نیازمندان کنند.

سبحانی اضافه کرد: خوشبختانه امامان جمعه همکاری مناسبی با کمیته امداد امام خمینی(ره) دارند و حضور امام جمعه ورامین در شرق استان تهرن مایه برکت انقلاب و نظام است.

این مسئول یادآور شد: در شهرستان ورامین سه هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و 6 هزار نیازمند از خدمات این نهاد استفاده می کنند.