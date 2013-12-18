کرمانشاه جایگاه بسیار خوبی در میان پارک های علم و فناوری کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی ظهر چهارشنبه و در نشستی خبری که در حاشیه افتتاح نمایشگاه برق و کامپیوتر، در سالن جلسات شهید نوروزنژاد جهاد دانشگاهی برگزار شد، تجاری سازی نتایج تحقیقات با ایجاد شرکت های دانش بنیان از مهمترین فعالیت پارک های علم و فناوری محسوب می شود که می تواند علاوه بر اشتغال زایی متخصصین بر افزایش سطح تکنولوژی وتوسعه فناوری نیز منجر شود.



وی با اشاره به اینکه حدود 15 سال از فعالیت پارک علم و فناوری کشور و شش سال از فعالیت پارک کرمانشاه می گذرد، خاطرنشان کرد: در این مدت در پارک علم و فناوری کرمانشاه سعی شده به مسائل نوین که بقیقه شرکت ها و موسسات علمی کمتر به آن توجه کردند بپردازد و خوشبختانه تا حدود زیادی نیز موفق بود.



رحیمی افزود: در حال حاضر هفت مرکز رشد در پارک علم و فناوری راه اندازی شده و کار تعیین تکلیف 97درصد از طرح ها نیز در خود پارک انجام می پذیرد و طرح هایی که دارای قابلیت باشد را برای تجاری سازی حمایت و راهنمایی می کند.



قائم مقام پارک علم و فناوری کرمانشاه همچنین از وجود 188 هسته و شرکت دانش بنیان در این پارک خبر داد و گفت: با وجود این هسته ها و شرکت ها امروز حرف های زیادی برای گفتن داریم اما در عین حال هنوز تا رسیدن به نقطه اوج و مطلوب فاصله های زیادی داریم.

رحیمی در ادامه و با بیان اینکه هدف پارک علم وفناوری کرمانشاه، توسعه عرصه فناوری در اقصی نقاط استان است، یادآور شد: خوشبختانه با ایجاد مرکز رشد در پنج شهرستان استان این موضوع تا حد زیادی محقق شده است.

وی همچنین با اشاره به شکل گیری و حمایت از 220 طرح از ابتدای فعالیت پارک تا به امروز گفت: در حال حاضر نیز 150 شرکت در بخش های مختلف مورد حمایت این مجموعه قرار دارد و بیش از 48 واحد به صورت موفق و 18 واحد ناموفق از این پارک خارج شده اند.

رحیمی در ادامه و با تاکید بر اینکه اقدامات موثری نیز در دستور کار مدیریت پارک قرار داشته است، ایجاد اولین صندوق پژوهش و فناوری غرب کشور، استقرار دبیرخانه طرحهای دانش بنیان، ایجاد مراکز رشد تخصصی، ایجاد کار گروههای تخصصی درزمینه ICT، کشاورزی و صنعت ومعدن، استقرار دفتر نخبگان وزارت دفاع درپارک، انعقاد بیش از 40 تفاهم نامه با بخش های آموزشی و پژوهشی استان، ارتقاء دوره های آموزشی شرکت های دانش بنیان و توانمندسازی گروه مشاورین و ناظران را از جمله این اقدامات دانست.