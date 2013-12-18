اعزام شطرنج بازان قم به دور برگشت جام اندیشمندان کشور

حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دیدارهای دور برگشت از فصل جاری مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان باشگاه های کشور دهم دوم دی ماه به انجام می رسد و شطرنج بازان قمی نیز برای حضور موفق مقابل حریفان خود آماده می شوند.

وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری دیدارهای هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر شطرنج، افزود: قرار بود هیئت شطرنج قم میزبان این مرحله از رقابت ها باشد اما به دو دلیل این میزبانی منتفی شد و رقابت ها در تهران به انجام خواهد رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان قم اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون شطرنج قرار بود شهر مقدس قم و تیم تربیت بدنی به عنوان نماینده قم در لیگ برتر شروع کننده نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان باشگاه‌های کشور باشد.

وی تصریح کرد: دور نخست نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج مردان باشگاه‌های کشور قرار بود روزهای پنجم و ششم دی ماه به میزبانی هیئت شطرنج استان قم برگزار شود ولی به دلیل اینکه در این ایام به روزهای پایانی ماه صفر نزدیک می شویم امکان میزبانی برای هیئت شطرنج قم وجود نداشت.

رحمتی نشاط بیان داشت: ما از فدراسیون شطرنج خواستیم که در زمان برگزاری این پیکارها به میزبانی قم تغییر ایجاد کند ولی فدراسیون نیز در پاسخ به ما اعلام کرد که به دلیل همزمانی با امتحانات پایان ترم تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان این امکان وجود ندارد و بدین ترتیب شهر تهران میزبان مسابقات هفته نخست دور برگشت لیگ برتر شطرنج خواهد بود و این مسابقات با جدال یازده تیم مدعی قهرمانی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به وضعیت تیم شطرنج تربیت بدنی قم در لیگ برتر اشاره کرد و یاد آور شد: تیم شطرنج تربیت بدنی قم در حال حاضر در بین تیم های شرکت کننده در مسابقات این فصل لیگ برتر شطرنج در مکان چهارم جدول رده‌بندی ایستاده است.