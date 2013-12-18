  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

هشتاد و چهارمين دوره آزمون زبان انگليسي تولیمو فردا برگزار می شود

هشتاد و چهارمين دوره آزمون زبان انگليسي تولیمو فردا برگزار می شود

جزئیات برگزاري‌، نحوه‌ توزيع‌ كارت و محل رفع نقص كارت ورود به جلسه هشتاد و چهارمين دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2013) از سوی سازمان‌ سنجش‌ اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و چهارمين نوبت آزمون زبان انگليسي پيشرفته روز پنج شنبه 28 آذر ماه 92 در شهرهاي تهران و كيش برگزار می شود.

داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش و وارد كردن اطلاعات ثبت‌نامي شامل شماره پرونده و كد رهگيري و يا نام و نام‌خانوادگي، سال تولد و شماره ملي خود نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

هر داوطلب براي شركت در جلسه آزمون بايد پرينت كارت ورود به جلسه آزمون و اصل كارت ملي يا اصل گذرنامه خود را ارائه کند.

در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت از كارت ورود به جلسه آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون با اطلاعات ثبت‌نامي، داوطلبان مي‌توانند تا ساعت 17 روز چهارشنبه 27 آذرماه با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و 2 قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام کنند.

حوزه آزمون در تهران واقع در خيابان انقلاب، ضلع شمال غربي ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش آموزش كشور است.

حوزه آزمون در جزيره كيش واقع در ميدان اميركبير، ساختمان آموزش، لاين B، مركز زبان، اتاق B13، پرديس بين‌الملل كيش دانشگاه صنعتي شريف است. 

کد مطلب 2198264

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