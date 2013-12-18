هشتاد و چهارمين دوره آزمون زبان انگليسي تولیمو فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و چهارمين نوبت آزمون زبان انگليسي پيشرفته روز پنج شنبه 28 آذر ماه 92 در شهرهاي تهران و كيش برگزار می شود.
داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش و وارد كردن اطلاعات ثبتنامي شامل شماره پرونده و كد رهگيري و يا نام و نامخانوادگي، سال تولد و شماره ملي خود نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.
هر داوطلب براي شركت در جلسه آزمون بايد پرينت كارت ورود به جلسه آزمون و اصل كارت ملي يا اصل گذرنامه خود را ارائه کند.
در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت از كارت ورود به جلسه آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون با اطلاعات ثبتنامي، داوطلبان ميتوانند تا ساعت 17 روز چهارشنبه 27 آذرماه با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و 2 قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام کنند.
حوزه آزمون در تهران واقع در خيابان انقلاب، ضلع شمال غربي ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش آموزش كشور است.
حوزه آزمون در جزيره كيش واقع در ميدان اميركبير، ساختمان آموزش، لاين B، مركز زبان، اتاق B13، پرديس بينالملل كيش دانشگاه صنعتي شريف است.
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