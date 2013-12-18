حمل 3 میلیون تن بار توسط ناوگان جاده ای زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، به نامگذاری روز 26 آذرماه اشاره کرد و افزود: این روز با صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) در 26 آذر ماه سال 1362 مبنی بر عزیمت کامیون ها برای تخلیه کشتی ها به بنادر و حمل کالال رهنمود دادند و در این راستا رانندگان کامیون به فرمان معمار کبیر انقلاب لبیک گفتند و ولایت مداری خود را به ایشان به اثبات رساندند.

وی همچنین تعداد مسافر جابه جا شده از استان در هشت ماهه سالجاری را یک میلیون و 642 هزار نفر اعلام کرد و گفت: در سال گذشته دو میلیون و 742 هزار نفر از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای استان جا به جا شده اند.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان از فعالیت 67 شرکت ، شعبه و موسسه حمل و نقل جاده ای کالا در استان خبر داد.

رحمتی تاکید کرد: 5 انجمن صنفی حمل و نقل کالا در مرکز استان و شهرستانهای ابهر، خرمدره و خدابنده و همچنین از فعالیت 37 شرکت ، شعبه و موسسه حمل و نقل جاده های مسافر در استان خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت: 4 انجمن صنفی حمل و نقل مسافر در مرکز استان و شهرستان های ابهر و خدابنده هم فعالیت می کنند.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان تعداد ناوگان باربری فعال در استان را بیش از 5 هزار دستگاه با متوسط عمر 16 سال یاد کرد و افزود: از این تعداد هزار و 688 دستگاه از آنها فرسوده هستند.

رحمتی تعداد راننده فعال در حمل و نقل جاده ای کلاس استان زنجان را 8 هزار و 500 نفر یاد کرد.

وی افزود: 230 دستگاه اتوبوس با متوسط عمر 11 سال، 437 دستگاه مینی بوس با متوسط عمر 29 سال و 562 دستگاه سواری با متوسط عمر 7 سال در سازمان ناوگان عمومی مسافربری وجود دارد.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان تصریح کرد: در مجموع هزار و 229 دستگاه در ناوگان مسافربری فعالیت می کنند.

رحمتی همچنین از راه‌اندازی استودیوی خبری مرکز کنترل راه‌های استان زنجان در آینده نزدیک خبر داد.

وی گفت: این مرکز برای اولین‌بار در کشور در استان زنجان راه اندازی می شود که با راه اندازی آن می‌توان اطلاع‌رسانی از وضعیت راه‌های استان و نیز وضعیت محورهای مواصلاتی پرتردد که خودروهای زیادی در آن تردد می‌کنند باخبر شد.

مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان افزود: با اضافه شدن 7 دوربین، مجموع دوربین‌های مرکز کنترل راه‌های استان به 31 دوربین افزایش خواهد یافت.