به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف طی دو هفته گذشته، عمليات آماده‌سازی و برفكوبی پيست شمشک چند روز طول کشید اما در نهایت این پيست اسكی شرایط لازم را به دست آورد تا شنبه آینده به طور رسمی بازگشایی شود.

پیست اسکی شمشک در حالی پس از یک دوره تعطیلی بازگشایی می‌شود که امسال اقدامات عمرانی گسترده‌ای به منظور عريض کردن فضای آن صورت گرفته است. ضمن اینکه تمام تجهيزات و امكانات پيست از جمله بالابرهای سی‌يژ و تلسكی هم قابل استقاده است.

اما امسال تعرفه در نظر گرفته شده برای پیست اسکی شمشک چقدر است؟ موسوی، مدیر روابط عمومی مجموعه‌های اسکی در این مورد به مهر گفت: بلیت پیست شمشک برای روزهای عادی 35 هزار تومان است اما این قیمت در پایان هفته به 40 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. البته قیمت در نظر گرفته نسبت به پیست‌های مشابه در استان تهران و البرز کمتر است.

پیست اسکی شمشک در حالی شنبه آینده بازگشایی می‌شود که پیش از این و در 19 آذرماه پیست اسکی دیزین بازگشایی شده بود.



