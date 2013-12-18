دانشگاه آزاد سه هزار و 700 میلیارد تومان بدهکار است/ 150 واحد ضرر ده در حال فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح چهارشنبه در آیین ربع قرن بالندگی دانشگاه آزاد واحد رفسنجان در جمع دانشجویان گفت: توسعه پارک ها و پردیس های علمی را در دانشگاه آزاد در دستور کار داریم چرا که هم زمین و هم نیروی انسانی برای این امر در دانشگاه ها موجود است.

وی با اشاره به ابتکارات دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: این ابتکارات در یادها می ماند و باید اینها را تبدیل به دانش کنیم چرا دانش بنیان هستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب سیاست های توسعه دانش بنیان در مجمع گفت: در علوم فضایی نسبتا در حال پیشرفت هستیم، دانشمندان زیادی را در ناسا و دیگر مراکز عملی جهان داریم که باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی به دوران ریاست جمهوری خویش اشاره کرد و افزود: در آن زمان در سفری که به شرق آفریقا داشتم یکی از بزرگان آنجا به من گفت ما فقط 14 فارغ التحصیل داریم و از ما خواست که در ایجاد مراکز دانشگاهی به آنها کمک کنیم و ما در دانشگاه آزاد زبان آموزش داده و استاد تربیت کردیم اما متاسفانه در سالهای بعد به بحث آفریقا بی توجهی شد و در دولت قبلی نیز به همه چیز بی توجهی شد.

آیت الله هاشمی تصریح کرد: ایران دارای ظرفیت های بی شمار و نیروهای ناب علمی و دانشمندانی است که عاشق ایران هستند و ما می توانیم آغازگر نهضت علمی اسلامی در دنیا باشیم.

لزوم تمرکز بر روی صنعت نفت/ تولید محصولات فرآوری نفت سود کلانی را نصیب کشور می کند

وی اذعان داشت: در حال حاضر کشورهایی هستند که منابع حاصلخیزی و توسعه مانند نفت و گاز ندارند اما از فرآوری محصولات نفتی بیشتر از ما استفاده می کنند اما در حالی که ما یک بشکه نفت را 100 دلار می فروشیم، آنها از فروش محصولات فرآوری شده نفت به ازای هر بشکه 500 دلار سود نصیبشان می شود.

آیت الله رفسنجانی به صادرات سنگ آهن ایران اشاره کرد و اذعان داشت: باید به اینکه نکته توجه کنیم که با تمرکز بر روی فرآوری نفت و تولید محصولات فراوری شده درآمد بیشتری را نصیب کشور کنیم.

وی با بیان اینکه در دانشگاه آزاد به فکر توسعه پژوهش هستیم گفت: آموزش مقدمه پژوهش است و کارهای علمی در دنیا در نتیجه پژوهش حاصل می شود و قصد داریم در مقاطع تکمیلی از جمله ارشد و دکترا در دانشگاه آزاد سرمایه گذاری بیشتری انجام دهیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جذب 10 استاد دکترا در برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی قید شده است و اکنون 25 تا 30 هزار دکترا در دانشگاه های آزاد سراسر کشورداریم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: در این چند سال سه هزار و 700 میلیارد تومان بدهکار شده ایم و بیش از 150 واحد دانشگاهی ضرر ده شده اند که تاکنون 80 میلیارد تومان به آنها توانسته ایم کمک کنیم. بسیاری از طرح های ساختمانی تکمیل شده اند و پیمانکاران به دنبال وصول مطالبات خود هستند.

وی گفت: دولت از ما فقیرتر است و چون بار کشور بر دوش دولت است ما با کارهای خودمان می توانیم همکاری خوبی را با دولت داشته باشیم.

آیت الله رفسنجانی گفت: در برخی از ملاقات هایی که در چند روز گذشته با سران کشورهای اروپایی داشتم و مسائل دانشگاه آزاد را با آنها مطرح کردم تعجب کردند که با وجود تحریم های موجود این دانشگاه بزرگ غیردولتی چگونه سرپاست و به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی با اشاره به اینکه از نظر کیفی شاید خیلی راه تا رسیدن به حد مطلوب داشته باشیم اما باید راضی باشیم که این پیشرفت ها تاکنون در دانشگاه شکل گرفته است افزود: اگر کشورهای پیشرفته را بررسی کنید می بینید که علم آنها موثر بوده و کشورهایی که منابع زرخیر داشته اند اما علم را نداشته اند از دیگر کشورها برای بهره برداری از منابعشان استفاده کرده اند.

امام خمینی بنیان گذار حقیقی دانشگاه آزاد

آیت الله رفسنجانی با اشاره به زمان تاسیس دانشگاه آزاد گفت: در آن زمان خدمت امام راحل( ره) رفتم و گفتم الان بیش از چند میلیون دانش آموز داریم که می توانیم در دانشگاه ها پذیرش کنیم اما این در حالی است که سالانه تعداد کمی دانشجو می پذیریم و این باعث سرخوردگی خانواده ها می شود و این امر برای ایرانی که قبل از اسلام بهترین دانشگاه ها داشته خیلی بد است.

وی با اشاره به اینکه در آن زمان افرادی از کشورهای کشورهای روم، حبشه و مصر برای تحصیل به ایران می آمدند گفت: در پنج قرن اخیر غربی ها از ما پیش افتادند و در جنگ های صلیبی غربی ها دانشمندان ایران را به اروپا بردند و اکثر آن ترجمه ها اکنون مفاد درسی برای دانشگاه های اروپایی شده است و هنوز بسیاری از اصطلاحات ان زمان ریشه عربی و فارسی دارد.

آیت الله رفسنجانی بسیج علمی را نیاز جدی کشور در دوران ابتدای انقلاب دانست و گفت: در آن زمان دولت پولی نداشت و ما گفتیم طرحی داریم که با استفاده از هزینه مردم از فضایهای خالی و شخصیت های عالم کشور که کارهای غیرعلمی انجام می دهند بهره ببریم که امام راحل در آن زمان به دقت به حرفهای بنده گوش داده و فرمودند بروید انجام دهید.

وی گفت: امام خمینی آن زمان یک میلیون برای تاسیس دانشگاه آزاد اختصاص دادند که این مبلغ برای دانشگاه یک میلیارد ریال برکت داشت و مردم آن زمان فهمیدند که از پول سهم امام برای این دانشگاه غیردولتی هزینه کرده اند و از طرفی ایشان سخنرانی نماز جمعه من را تایید کردند و در واقع می توان گفت که در حقیقت بنیاگذار دانشگاه آزاد امام بودند و گرنه ما نه جراتش را داشتیم و نه می دانستیم به اینجا می رسد.

حضور یک میلیون و 700 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد/ توسعه مراودات خارجی دانشگاه آزاد

وی ادامه داد: امروز یک میلیون و 700 هزار نفر دانشجو در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند و این دانشگاه پنج میلیون فارغ التحصیل،20 میلیون متر مربع فضای آموزشی و بیش از 400 واحد آموزشی در سراسر کشور دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: دانشگاه آزاد اولین دانشگاه بزرگ حضوری در دنیا است و زمانی که شرایط ارتباطات خارجی کشور که بد شد نتوانستیم به مراودات خارجی بپردازیم اما اکنون توسعه دانشگاه در کشورهای دیگر را دستور کار داریم و قصد داریم مراودات بیشتری با جهان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد نهادی غیرانتفاعی است و به هیچ کس تعلق ندارد گفت: در واقع مردم مالک این دانشگاه مردم هستند و عمدتا پولش از شهریه دانشجویان به دست می آید البته کمک هایی هم از دولت داشتیم که واگذاری زمین به صورت ارزان به دانشگاه ها به عنوان کار فرهنگی از سیاست های تصویب شده نظام است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره اهداف تاسیس دانشگاه آزاد ادامه داد: یکی از دردهای ما این بود که جمعیت زیادی مایل بودند وارد دانشگاه شوند اما ظرفیت لازم در دانشگاه ها وجود نداشت و ما در اوایل انقلاب تنها 150 هزار دانشجو داشتیم و این برای نظام اسلامی ما که سند اصلی و قرآنی بر مبنای علم است عیب بود.

آیت الله رفسنجانی گفت: پایه اسلام و مکتب اهل بیت( ع) علم است به گونه ای که امام صادق( ع) در زمان حیاتشان چهار هزار شاگرد را تحت تعلیم قرار دادند.

وی همچنین از مردم رفسنجان تشکر کرد و گفت: امروز یکی از آثار مهم دوره زندگی را مشاهده می کنم و امروز مشاهده کردم که رفسنجان به شهری دانشگاهی تبدیل شده است.

آیت الله هاشمی گفت: کارهای بزرگی در دانشگاه اتفاق افتاده و اگر امام راحل( ره) حمایت نمی کردند محال بود در اوایل انقلاب این دانشگاه تاسیس شود.آن زمان رویه این بود که همه چیز دولتی باشند و حتی چند مدرسه که غیر دولتی بودند نمی تواستند به خوبی فعالیت کنند.



