ماجرای اثر انگشت شاعر جوان البرزی/ بزرگترین تعارف زندگی اسحاقی با چاپ مجموعه اشعارش محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست های نقد کتاب ماه و نگاه که به همت حوزه هنری استان البرز هر ماه با هدف نقد و بررسی آثار منتخب ادیبان مطرح کشور برگزار می گردد این بار مجموعه شعر سپید "اثر انگشتم روی دستگیره ها جا مانده" اثر متفاوت شهناز اسحاقی شاعر جوان البرزی را روبروی آیینه نقد و نظر اساتید و میهمانان ماه و نگاه قرار داد.

در این نشست که با همکاری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج شامگاه سه شنبه در محل سالن شهید باهنر دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اساتید ادبیات اثر شهناز اسحاقی شاعر جوان البرزی را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

در اين نشست ادبی دکتر عطا الله کوپال استاد دانشگاه و رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دکتر رشید کاکاوند استاد دانشگاه و مجری سرشناس سیما، مریم آریان آموزگار شعر و مسئول کارگاه شعر حلقه اتفاق حوزه هنری استان البرز و جمعی از شاعران جوان البرزی و علاقه‌مندان به حوزه ادبيات حضور داشتند.

در ادامه برگزاری نقد کتاب شهناز اسحاقی رشید کاکاوند در این خصوص اظهارداشت: شعر سپید بسیار رسمی بوده و در فرهنگ ما این رسمیت را یافته و همانطور که ماهی تنگ روی آب حس می کند که همه جا را آب فراگرفته است.

وی با بیان اینکه با چاپ این مجموعه شعر، بزرگترین تعارف زندگی خانم اسحاقی اتفاق افتاده، برقراری ارتباط با مخاطب، کوتاهی اشعار، استفاده از ویژگی های زبان رایج و اشاره به کلمات غیر شعری را از مهمترین حسن های این مجموعه عنوان کرد.

استاد دانشگاه و رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج هم در این زمینه تاکید داشت: جای بسی خوشحالی است که حوزه هنری البرز این کتاب را به چاپ رسانده و در حوزه هنری البرز مباحث اساسی در زمینه شعر سپید مطرح است.

عبدالله کوپال خاطر نشان کرد: شعر سپید بدان جهت که استانداردهای غزل را دارا نیست، کمتر مورد توجه شعرا می باشد و تلقی من از اشعار خانم اسحاقی نوعی جسارت است که در زبان تجلی می کند.

وی در پایان در خطاب به شهناز اسحاقی گفت: با هر دیدگاهی ما امروز به این دلیل اینجا هستیم که این کتاب به نام "اثرانگشتم روی دستگیره ها جامانده" به چاپ رسیده است.

گفتنی است، در پایان همایش آقایان صدقی و توکلی از دانشجویان ادبیات دانشگاه آزاد کرج و خانم ها محمودی و آریان از حوزه هنری البرز اشعارسپید و غزل خود را قرائت نموده و مجموعه شعر سپید "اثر انگشتم روی دستگیره ها جا مانده" اثر شهنازاسحاقی یکی از برگزیدگان سومین دوره‌ جایزه‌ی ادبی بین المللی «لیراو» است که به همت حوزه هنری استان البرز به چاپ و انتشار رسیده است.