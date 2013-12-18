تله انفجاری در سراوان منجر به شهادت 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران شد

رجبعلی شیخ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مقارن ساعت 6 و 30 دقیقه صبح چهارشنبه بر اثر کارگذاری یک تله انفجاری در مسیر تردد خودرو های مهندسی سپاه در نقطه صفر مرزی سراوان 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

شیخ زاده گفت: خودروی حامل کارکنان مهندسی سپاه که از کارگاه فعال در میل 188 در حال حرکت به سمت میل 190 در نقطه صفر مرزی بود با یک تله انفجاری برخورد کرد و 3 تن از نیروهای خدوم سپاه در حین انجام وظیفه جرعه شهادت نوشیدند.

وی ادامه داد: نیروهای به شهادت رسیده به منظوراجرای پروژه‌های عمرانی و انسداد مرز در منطقه صفرمرزی در حال خدمت بودند که مورد حمله خرده اشرار قرار گرفتند.

وی از توضیحات بیشتر در خصوص این حادثه خودداری کرد و گفت: به محض دریافت اطلاعات بیشتر و شناسایی عاملان این اقدام به زودی اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه ها انجام خواهد شد.