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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۰

شیخ زاده خبر داد:

تله انفجاری در سراوان منجر به شهادت 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران شد

تله انفجاری در سراوان منجر به شهادت 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تله انفجاری کار گذاشته شده در مسیر تردد وسایل نقلیه کارگاه مهندسی سپاه پاسداران در نقطه صفر مرزی سراوان منجر به شهادت سه نفر از نیروهای سپاه شد.

رجبعلی شیخ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مقارن ساعت 6 و 30 دقیقه صبح چهارشنبه بر اثر کارگذاری یک تله انفجاری در مسیر تردد خودرو های مهندسی سپاه در نقطه صفر مرزی سراوان 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

شیخ زاده گفت: خودروی حامل کارکنان مهندسی سپاه که از کارگاه فعال در میل 188 در حال حرکت به سمت میل 190 در نقطه صفر مرزی بود با یک تله انفجاری برخورد کرد و 3 تن از نیروهای خدوم سپاه در حین انجام وظیفه جرعه شهادت نوشیدند.

وی ادامه داد: نیروهای به شهادت رسیده به منظوراجرای پروژه‌های عمرانی و انسداد مرز در منطقه صفرمرزی در حال خدمت بودند که مورد حمله خرده اشرار قرار گرفتند.

وی از توضیحات بیشتر در خصوص این حادثه خودداری کرد و گفت: به محض دریافت اطلاعات بیشتر و شناسایی عاملان این اقدام به زودی اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه ها  انجام خواهد شد.

کد مطلب 2198279

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