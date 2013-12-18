كميته استقبال از چهار شهيد گمنام استان كرمان تشكيل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگي استقبال از چهار شهيد گمنام در كرمان صبح چهارشنبه با حضور مهدي ابوالحسني مدير كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان كرمان و جوانان فعال هيئتي كرمان تشكيل شد.

در اين جلسه سرهنگ ابوالحسني با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس، گفت: كرمان در آستانه اربعين حسيني پيكر مطهر 4 شهيد گلگون كفن گمنام را در آغوش مي گيرد.

وي با بيان اينكه شهدا تمام وجود خود را در راه دفاع از ارزشهاي اسلامي دادند، افزود: استقبال باشكوه از شهداء كمترين كاري است كه مي شود در قدرداني از آنها انجام داد.

ابوالحسني خاطر نشان كرد: پيكر مطهر چهار شهيد گمنام دفاع مقدس ساعت 9 صبح شنبه 30 آذر ماه جاري وارد فرودگاه كرمان مي شوند.

در اين جلسه ضمن تشكيل كميته استقبال، متشكل از جوانان فعال هيئتي كرمان مسير انتقال شهدا از سمت فرودگاه – بلوار جمهوري اسلامي – خيابان شريعتي – چهارراه كاظمي به سمت حسينيه ثارالله كرمان براي استقبال اقشار مختلف مردمي اعلام شد.

همچنين مراسم وداع با شهداي گمنام ساعت 18 روز شنبه 30 آذر با حضور خانواده هاي معظم شهيدان ، مسئولين و آحاد مردم در حسينيه ثارالله شهر كرمان ميعادگاه رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار مي شود.

شايان ذكر است كه شهداي گمنام پس از آن براي مراسم تشييع و تدفين به شهرستان هاي جنوبي قلعه گنج و منوجان انتقال داده مي شوند.

گفتني است در مسير انتقال پيكر پاك شهداء، در برخي شهرستان ها مراسم وداع با شهدا در نظر گرفته شده است.