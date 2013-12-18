حجتالاسلام دکتر منصور میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته پژوهش اظهار كرد: امروز با توجه به تنوع نیازهای کشور در ابعاد مختلف یکی از ضروریترین مسایل، اهتمام ویژه به مساله تحقیقات و پژوهش است.
وی همچنین با اشاره به این که در مقوله پژوهش انتظارات بسیاری از دو نهاد کلیدی و تحول ساز حوزه و دانشگاه میرود، گفت: البته در سالهاي اخیر، این مهم در این دو نهاد مهم علمی کشور، جایگاه خود را به خوبی پیدا کرده است و ما شاهد رشد کمی و کیفی پژوهشهای حوزوی و دانشگاهی به ویژه در رابطه با علوم انسانی هستیم.
کاربردی سازی؛ ضرورتی فراتر از شعار
مدير گروه فقه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: با این وجود، آنچه اهمیت بیشتری دارد تلاش در مسیر کاربردی کردن این پژوهش هاست به طوری که به فرموده مقام معظم رهبری بتواند خلاءها و نیازهای جامعه و نظام اسلامی را مرتفع سازد.
وی تاکید کرد: چنانچه بخواهیم همچنان پژوهشهای حوزوی و دانشگاهی کشور، روند ارتقایی خود را حفظ کرده و به ویژه برای جامعه و نظام اسلامی کاربردی باشند، باید به برخی نکات و بایستههای مهم در این باره توجه جدی کرد.
مدير گروه علوم سياسي و روابط بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي بیان داشت: از جمله این نکات آن است که با وجود آن که پژوهش های حوزوی به لحاظ نظری و مبانی تئوریک از وضعیت خوبی برخوردار هستند، اما به لحاظ کاربردی هنوز تا حدی کمبودهایی احساس میشود به این معنا که ارتباط عملی و کاربردی با مسایل عینی جامعه از سوی آنها، در برخی موارد آن طور که باید و شاید برآورده نمیشود.
از اصل نیازسنجی غافل نشویم
حجت الاسلام میراحمدی همچنین بر لزوم توجه به اصل نیازسنجی مسایل جامعه به صورت دقیق در پژوهشها و تحقیقات تاکید کرد و افزود: پس از رصد و شناسایی نیازها، نوع رویکرد ما به مباحث باید صبغه کاربردی داشته و به عبارت دیگر پژوهشها از نوع حل مساله باشد، نه این که صرفاً بخواهد مساله را تشریح و تبیین کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت وجود نگاه کاربردی به پژوهش های حوزوی و دانشگاهی اظهار کرد: گرچه خوشبختانه در سالهای اخیر، شاهد فرآیند تخصصی شدن در عرصه پژوهشهای دانشگاهی و به ویژه حوزوی هستیم، اما آفتی که در این زمینه احساس میشود این است که گاه این رویکرد باعث غفلت از نگاه جامع به موضوعات میشود، حال آن که به موازات نگاه تخصصی باید نگاه جامعی نیز به مسایل پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه داشت.
مطالعات میان رشتهای؛ اقتضای امروزه ما
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی همچنین افزود: طبعاً در این راستا باید به پژوهشهای میان رشتهای در حوزه و دانشگاه توجه جدی داشت و زمینه رونق آنها را فراهم کرد.
وی با اشاره به این که درباره بایستهها و ضرورتهای پژوهشهای دانشگاهی تاکنون بسیار سخن گفته شده است، گفت: در رابطه با حوزه واقعیتی که وجود دارد این است که متاسفانه مطالعات و پژوهش های میان رشتهای در حوزه کمرنگ است که باید در این خصوص کارهای خوبی صورت گیرد.
این محقق و پژوهشگر حوزوی ابراز داشت: به طور مثال در عرصه دانش سیاسی باید نگاه جامع فقهی، فلسفی و ... به قضایا داشت و نگاه میان رشتهای در این بین مانع از آن میشود که صرفاً رویکرد فقهی به مسایل داشته باشیم.
لزوم آینده نگری در پژوهشهای حوزوی
وی همچنین با اشاره به این که نگاه راهبردی در پژوهشهای ما متاسفانه تا حدودی کمرنگ است، گفت: نگاه به آینده در پژوهش ها به ویژه پژوهشهای حوزوی باید غلبه داشته باشد و با آینده نگری، دست به پژوهشگری زد.
حجت الاسلام میراحمدی اضافه کرد: این مسئله از آن جهت مهم است که پژوهش های بنیادین اگر راهبردی نشوند، نمیتوانند برای آینده راهکار ارایه دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در عین حال ضمن برحذر داشتن پژوهشگران و موسسات پژوهشی حوزوی و نیز دانشگاهی از موازی کاری در کارها اظهار كرد: اگر بخواهیم نگاه راهبردی داشته باشیم باید میان فعالیتهای موسسات پژوهشی یک نوع حالت زنجیره وار وجود داشته باشد، حال آن که به نظر میرسد موسسات پژوهشی حوزوی هر کدام کار خود را می کنند و به همین خاطر هم بحث موازی کاری پیش میآید.
وی در پايان سخنان خود با تاکید بر این که موازی کاریها مانع از به فعلیت رسیدن همه ظرفیتها و پتانسیلهای موجود میشود، افزود: هر کدام از موسسات در کنار هم باید بتوانند خلاءها را پر کرده و نیازی از نیازهای جامعه و نظام اسلامی را برآورده کنند، نه این که بخواهند جزیرهای عمل کرده و هیچ کس از دامنه فعالیت های دیگری مطلع نباشد.
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