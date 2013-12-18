ائمه جماعات ری با محوریت نوسازی بافت فرسوده گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار منطقه 20 تهران ظهر امروز در نشستی که با حضور آیت الله غیوری نماینده ولی فقیه و ائمه جماعات شهرری برگزار شد، تنها راه حل احیاء بافت فرسوده در منطقه 20، را استفاده از ظرفیت های اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: کمیته های اجتماعی در سطح محله ها در حال شکل گیری است که نقش روحانیون در فعال سازی این تشکل در جهت آگاه سازی شهروندان بسیار تاثیرگذار است.



منصور کتانباف با اشاره به اینکه استفاده از نظرات و راهکارهای علما و روحانیون در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد افزود: نوسازی بافت های فرسوده به ویژه محدوده اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با تکیه بر معماری ایرانی اسلامی با لحاظ ویژگی های معماری ایرانی و اسلامی در نمای بیرونی و پلان های داخلی انجام خواهد شد.



این مسئول، کاهش صدمات بلایای طبیعی و رفع خطر از ساکنان را مهمترین پیامد نوسازی بافت فرسوده برشمرد و افزود: بهبود و زیباسازی سیمای عمومی، استانداردسازی شبکه معابرشهری، تولید ثروت و اشتغالزایی از دیگر اهداف احیاء بافت فرسوده است.



همچنین در ادامه این جلسه سعید طاهری مدیر دفتر خدمات نوسازی منطقه 20 تهران نیز به ارائه گزارش عملکرد دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده پرداخت و گفت: شناخت فرصت ها، اعتمادسازی، آگاه سازی و ترغیب ساکنان به نوسازی بافت فرسوده از وظایف این دفاتر است.



طاهری ادامه داد: تهیه نقشه های معماری، مشاوره در زمینه ساخت و ساز، بیمه و تضمین کیفیت ساختمان، معرفی سازندگان معتبر، تنظیم قرارداد، مشارکت و پیگیری روند تهیه پروانه ساخت از خدمات ویژه دفاتر خدمات نوسازی است که به صورت رایگان به شهروندان ارائه می شود.