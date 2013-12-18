گیلان رتبه نخست دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ذاکری ظهر چهارشنبه در جمع مدیران میراث فرهنگی استان افزود: در دومین دوره از مراسم اعطای نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی منطقه شمال کشور که با حضور استان های قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، سمنان و البرز به میزبانی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قزوین برگزار شد، گیلان با کسب 27 نشان ملی در رشته های رشتی دوزی، نازک کاری، معرق، منبت و مشبک چوب، خراطی، مرواربافی، سفالگری، چادرشب بافی، زیورآلات سنتی، نمدمالی و سراجی سنتی رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

وی اظهار داشت: این آثار بر اساس معیارهای مرغوبیت، بیان هویت فرهنگی و ارزش های زیباشناختی سنتی، ابتکار در طراحی و تولید، قابلیت بازاریابی، احترام به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی ارزیابی شده است.

تجاری سازی صنایع دستی فعال منطقه اولویت منطقه آزاد انزلی است

معاون حقوقی امور مجلس و استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: تجاری سازی صنایع دستی فعال منطقه از اولویت های راهبردی سازمان منطقه آزاد انزلی در حوزه اشتغالزایی است.

اسد الله درویش امیری افزود: با توجه به مزایا و معافیت های قانونی، منطقه آزاد انزلی می تواند در صنعت گردشگری گیلان و کشور نقش موثری داشته باشد.

وی اظهار داشت: این منطقه می تواند از توانمندی های متعدد فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی برای توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی کشور بهره برداری کند.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: وجود برنامه های سازمان برای ایجاد درآمد از تولید محصولات صنایع دستی از سوی روستائیان منطقه قابل تحسین است.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن منطقه آزاد انزلی در گیلان به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری کشور، این منطقه می تواند از طریق ساخت مجموعه های اقامتی گردشگری، زمینه های ماندگاری گردشگر ورودی به استان را در منطقه فراهم کند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این نشست گفت: از اولویت های راهبردی مهم این سازمان در حوزه اشتغالزایی تجاری سازی صنایع دستی فعال در روستاهای منطقه است.

رضا مسرور افزود : با اجرای طرح های زودبازده در حوزه صنایع دستی علاوه بر حمایت از صنایع دستی بومی منطقه و استان، گام بلندی در کمک به اقتصاد روستاهای منطقه برداشته می شود.

وی همچنین درباره برنامه های جدید سازمان برای فعال سازی صنایع دستی منطقه اظهار داشت: در این راستا به تازگی اقدام های جدیدی از سوی سازمان در حال انجام است که امید است با استقبال روستائیان تاثیرات مناسبی در این حوزه را شاهد بود.