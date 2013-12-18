تکواندو کاراران دختر ساوجبلاغی در استان و کشور خوش درخشیدند

اسفندیار اقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فرحناز ابراهیمی تکواندو کار شهرستان ساوجبلاغ موفق شد رقبای خودرا در مسابقات استانی مغلوب ساخته و مدال برنز را بر گردن آویزد.

وی اظهار داشت: این تکواندو کار که سالهاست زیر نظر ریحانه فولادی در این رشته ورزشی فعالیت می نماید در مسابقات قهرمانی استان البرز که در سالن تکواندو کرج در رده سنی جوانان برگزار شد با 3 بازی انجام شده برسکوی سومی ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

اقبایی تاکید کرد: هانیه اخلاقی ملی پوش تکواندو شهرستان ساوجبلاغ در مسابقات قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان مدال نقره را از آن خود کرد.

رییس اداره ورزش ساوجبلاغ در پایان گفت: مسابقات قهرمانی کشوری تکواندو نوجوانان بخش بانوان در فدراسیون تکواندو با حضور برترینهای تکواندو استانهای مختلف کشور برگزار شد که هانیه اخلاقی یکی از منتخبین تکواندو استان البرز موفق شد 6 بازی را انجام داده و مدال نقره و مقام دوم کشوری را به نام خود ثبت نماید و در مجموع امتیازات تیمی نیز تیم استان البرز مقام نائب قهرمانی را کسب کرد .