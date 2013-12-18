به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی پالایش نفت لاوان شامل 571 میلیون و 710 هزار و 801 سهم به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 50 درصد به شرط آن که از 57 هزار و 443 ریال کمتر نباشد، در دیماه امسال در فرابورس عرضه می شود.

همچنین 49 درصد سهام شرکت نفت و گاز سرو شامل 490 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 34 هزار و 359 ریال، 40 درصد سهام شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین شامل 40 میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم 1.197 ریال و 35 درصد سهام شرکت مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو شامل یک میلیون و 750 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم یکهزار ریال در ماه آینده در فرابورس عرضه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین شامل 170 هزار سهم نیز به قیمت پایه هر سهم 12 هزار و 324 ریال در اولین ماه زمستان امسال از طریق مزایده واگذار می شود.