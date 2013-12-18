خوزستان در مسابقات خوارزمی کشور چهارم شد

مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان صبح امروز در مراسم تجلیل از دانش آموزان خوزستانی برگزیده جشنواره خوارزمی در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: علم و تکنولوژی سرعت فزاینده ای دارد و یکی از شاخص های توسعه در جهان امروز تولید تکنولوژی است.



محمد تقی زاده افزود: ما باید نهایت تلاشمان را برای افزایش سطح علمی انجام دهیم تا دانش آموزان ما بتوانند در تولید علم جهانی نقش موثری داشته باشند و این امر شدنی نیست مگر اینکه نگاه اول جامعه و دولت ما به آموزش و پرورش باشد.



وی تصریح کرد: ما باید نهایت سعی و تلاش خود را بکنیم تا در جهت رفع و کاهش دغدغه ها و مشکلات معلمان گام برداریم تا با آرامش و نشاط بتوانند در جهت بالا بردن سطح علمی و فرهنگ عمومی جامعه نقش اساسی خود را ایفا کنند.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در ارتباط با افزایش علاقمندی دانش آموزان برای شرکت در جشنواره خوارزمی و بالا بردن سطح علمی دانش آموزان اظهار کرد: امکانات مورد نیاز را در اختیار این دانش آموزان خواهیم گذاشت تا برای تحقیقات و تولیدات بعدی بیشتر آمادگی پیدا کنند و همچنین بتوانند از اساتید مجرب در جهت آموزش هر چه بهتر بهره ببرند.



تقی زاده خاطر نشان کرد: با توجه به حضور چشمگير دانش آموزان و هنرجويان خوزستاني در عرصه پژوهش و نوآوري، بيش از 50 طرح برگزيده استاني به دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي ارسال گرديد كه پس از داوري نهايي مرحله كشوري دانش آموزان استان موفق به كسب دو رتبه سوم كشوري در زمينه هاي علمي نانو تكنولوژي با طرح تهيه نانو حفره هاي كربني با استفاده از گياه ذرت توسط آرمين روزي طلب و صادق اسماعيل زاده از شهرستان بهبهان و هنر و معماري با طرح انيميشن روز آخر توسط محمد مصطفي دشتي از شهرستان مسجد سليمان شدند.



وی در پایان عنوان کرد: همچنين در رده بندي استان ها، استان خوزستان از بين استان هاي شركت كننده بعد از تهران (اول)، فارس (دوم) و آذربايجان شرقي و بوشهر ( سوم )، رتبه چهارم را كسب کرد.



گفتنی است در این مراسم توسط مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان به دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره خوارزمی که موفق به کسب رتبه شدند لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.