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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

عراقچی:

دولت امریکا حق ندارد مشکلات با کنگره را به هزینه ایران حل کند

دولت امریکا حق ندارد مشکلات با کنگره را به هزینه ایران حل کند

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران با اشاره به مواضع برخی مقامات امریکایی در خصوص توافق ژنو گفت: امریکا حق ندارد مشكلاتش با کنگره را به هزينه ايران حل كند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در توئیتر خود اینگونه نوشت:

دولت آمريكا با كنگره و دوستانش در منطقه مشكل دارد و بايد انها را راضي كند، ولي حق ندارد مشكلاتش را به هزينه ايران حل كند.

کد مطلب 2198311

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