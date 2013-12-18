دولت امریکا حق ندارد مشکلات با کنگره را به هزینه ایران حل کند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در توئیتر خود اینگونه نوشت:

دولت آمريكا با كنگره و دوستانش در منطقه مشكل دارد و بايد انها را راضي كند، ولي حق ندارد مشكلاتش را به هزينه ايران حل كند.