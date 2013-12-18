نباید به راحتی به اساتید دانشگاه اتهام سوکولار بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ضیاءهاشمی در مراسم رونمایی سردیس آیت الله شهید مفتح که همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشکده الهیات دانشگاه تهران رونمایی شد، گفت: همواره یاد و نام آیت الله شهید محمد مفتح را باید زنده نگاه داشت و راه وی را ادامه داد.

وی ادامه داد: یادمان نرود امام راحل 27 آذر را وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری کردند نه اتحاد و همکاری حوزه و دانشگاه، یعنی واژه وحدت دقیقا انتخاب شده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم تصریح کرد: ما نیازمند وحدت حوزه و دانشگاه هستیم حوزه و دانشگاه یکی هستند نه جدا از هم که با یکدیگر همکاری کنند.

وی با بیان اینکه تداوم انقلاب در حفظ وحدت حوزه و دانشگاه است، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ هر جا علم و دین کنار هم قرار گرفته اند شاهد شکل گیری تمدن اسلامی ایرانی بودیم.

هاشمی تصریح کرد: ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه نیاز به استدلال پیچیده ندارد به شرط اینکه درست تعریف شود عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: شهید مفتح که هم در حوزه و دانشگاه حضور داشت در عمل وحدت حوزه و دانشگاه را نشان داد و ایده آل این است که این 2 بال علمی جامعه باهم حرکت کنند.

معاون فرهنگی وزیر علوم تاکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه بسیار روشن است این وحدت است نه اتحاد و معنی آن این نیست که حوزویان در دانشگاه و دانشگاهیان در حوزه فقط حضور فیزیکی داشته باشند که اگر به این اکتفا کنیم به بیراهه رفته ایم هرچند که یک روش برای مقدمه باشد.

وی افزود: امروز شرایط جامعه ما به اعتقاد افکار عمومی نیازمند حرکتی است که تحت عنوان اعتدال شکل گرفته است ما از افراط و تفریط ها آسیب های زیادی دیدیم جامعه ما به مرحله ای رسیده است که ما باید از سرمایه های مختلف کشور در حوزه های مختلف استفاده کنیم.

هاشمی افزود: نباید به راحتی به اساتید دانشگاه اتهام سکولار بزنیم اگر اساتید ما غالبا بی دین هستند حوزه قصد دارد با چه کسی در دانشگاه وحدت داشته باشد.

وی افزود: این اتهام توسط دشمن ایجاد شده است و زده می شود حدود 34 سال پیش که درب های دانشگاه بر روی حوزه بسته بود و دانشگاه در اختیار نظام فاسد بود آنها می خواستند با یکدیگر وحدت داشته باشند حال که دانشگاهیان فرزندان انقلاب هستند باید دیدگاه ما دیدگاه منطقی باشد.

معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: دستاورد انقلاب در حوزه مغتنم است حوزه ها تحولات خوبی داشته اند که در دانشگاه نیز مسیر رشد و توسعه علم نقش آفرینی خوبی داشته است و یاد و نام دکتر شهید مطهری و مفتح در راس وحدت حوزه و دانشگاه قرار دارد که باید دراین جهت حرکت کنیم و سال آینده نیز یادمان شهید مفتح را در این دانشگاه ایجاد کنیم و اگر تا کنون این یادمان ایجاد نشده به دلیل ضعفی بوده که داشته ایم.