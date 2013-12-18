عوامل تشویقی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به کاهش جمعیت کشور افزود: آمارهای گرفته شده از منابع معتبر بیان می‌کند؛ وضعیت جمعیت در کشور رو به خطر می‌رود و این رویه؛ هرساله کم شده، به طوری که به زیر دو دهم رسیده؛ و این امر خطری بزرگ برای کشور است.

وی ادامه داد: اگر رشد منفی جمعیت همین طور جلو رود، جمعیت به سرعت کاهش پیدا کرده، نیمی از جمعیت ما میانگین سنی بالایی داشته که هزینه‌های سنگین همراه با مشکلات فراوانی را برای جامعه در بر خواهد داشت در همین راستا نیز نیروی‌های جوان تولید کننده، برای رشد شکوفایی اقتصاد کشور خیلی کم خواهد شد.

استاد برجسته حوزه تصریح کرد: برای اینکه از این وضع نجات پیدا کنیم، باید خانواده‌ها فرزندان بیشتری داشته باشیم، به گونه‌ای که هر خانواده ایرانی، حداقل باید سه فرزند داشته باشد.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان این که نباید فرزندآوری را شوخی گرفت، گفت: در این خصوص زمانی را باید به یاد آورد که جمعیت کشور نوزده میلیون شود، متاسفانه این آسیب بر اثر تبلیغات سوء و سیاست‌های استکباری آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی مبنی بر عدم رشد کشورهای جهان سومی بوده است.

وی افزود: غربی‌ها با تبلیغات و فریب‌کاری باعث شدند تا زنان و مردان در ایران خود را عقیم کنند، طوری که الان چند میلیون زن و مرد، که به طور مصنوعی عقیم شده‌اند در جامعه وجود دارد، من علناً عرض می‌کنم، طبیبی که مخفیانه این کار را انجام ‌دهد، جنایت کرده و باید تحت تعقیب قرار گیرد.

این مرجع تقلید تصریح کرد: باید عواملی که جامعه ما را به این جا کشانده، مورد بررسی قرار گیرد و در همین راستا عوامل تشویقی برای تغییر این روش و افزایش جمعیت در نظر گرفته شود.

تک فرزندی بلایی برای خانواده‌های جامعه است

آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه اظهار داشت: اگر همیشه درد را بیان می‌کنیم، در ادامه باید ریشه‌های درد و درمان را نیز در نظر گرفته و مورد توجه قرار داد، لذا الان در این خصوص وظیفه شرعی بر عهده ما است.

وی افزود: تک فرزندی به عنوان بلایی برای خانواده‌های جامعه ما است، چرا که به گفته روانشناسان بچه‌های خانواده‌های تک فرزندی خشن و پر توقع بار می‌آید که در آینده هم سرکش و خشن می‌شود و برای جامعه مضر خواهد بود.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه برخورد با این معضل اجتماعی را باید به عنوان وظیفه شرعی دانست افزود: مشکل دوم این است که هرچه فرزندآوری کم‌تر شود، جامعه نیز پیرتر می‌شود به تبع آن افزایش میانگین سنی جامعه باعث بازدهی کم و افزایش هزینه‌های جامعه خواهد شد.

وی سپس تصریح کرد: فرزندآوری در حال حاضر مسئله‌ای جدی در جامعه است که باید توسط رسانه‌ها و نهادهای مسئول جدی بودن امر به مردم اطلاع داده شده و آنها را با وظیفه شرعی و اجتماعی‌شان مبنی بر افزایش جمعیت آشنا کنند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به روایتی از امام هادی(ع) اظهار داشت: یکی از اصحاب در نزد امام هادی(ع)، فرزند خود را سرزنش کرد، امام(ع) در واکنش به عمل این شخص، فرمودند: نافرمانی و بد بودن فرزندان، مانند کسی است که فرزند خود را از دست داده باشد، لذا باید در رابطه با ارتباط والدین با فرزندان بیشتر صحبت شود.

تفاوت فرهنگی بین والدین و فرزندان باعث عدم درک یکدیگر

وی افزود: در عصر کنونی ارتباط خیلی از والدین با فرزندانشان درست نیست و آنها ارتباط خوبی با هم ندارند.

این استاد حوزه علمیه قم در خصوص نادرستی رابطه والدین با فرزندان گفت: تفاوت فرهنگی بین والدین و فرزندان باعث شده که آنها همدیگر را خوب درک نکنند، این در حالی است که اگر خانواده درک متقابل همراه با گذشت داشته و همدیگر را تحمل کنند، مشکلات خانواده نیز حل خواهد شد.

این مرجع تقلید تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات خانواده‌ها مطلق‌نگری از طرف والدین و فرزندان است که این امر موجب اختلاف میان آنها می‌شود، در همین راستا قرآن کریم بنا به جایگاه والای والدین، در خصوص احترام به پدر و مادر، سنگ تمام گذاشته،‌ به طوری که بعد از پرستش خدا، نیکی به پدر مادر مورد تاکید قرآن قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: باید تواضع و کوچکی در برابر پدر مادر از خود نشان دادن، در راس کارهای فرزندان باشد، حتی پدر و مادرانی که از دنیا رفته‌اند نیز باید مورد توجه و احترام فرزندان قرار داشته باشند.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: انسان نباید فراموش کند که زمانی خود نیز پدر یا مادر می‌شود، لذا همان انتظاری را که از فرزندان خود دارد، باید با پدر و مادر خود هم داشته باشد و این را نیز بدانند کسانی که با پدران و مادران خود سخت‌گیری می‌کنند خودشان هم زمانی گرفتار بد رفتاری فرزندانشان می‌شوند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: نباید در امر ازدواج فرزندان والدین سخت گیر باشند چرا که نمی‌شود از افراد انتظار معدل بیست داشت، بلکه باید با مدارا کردن و گرفتن قدر مشترکات، به تفاهم رسیده و به راحتی زندگی کنند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان اظهار داشت: امیدواریم کسانی که به تبلیغ می‌روند، این مسایل را برای خانواده‌ها مطرح کنند.