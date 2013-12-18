توسعه شهر قزوین نیازمند بسترسازی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از مدیران شهری روز چهارشنبه با مرتضی روزبه استاندار جدید قزوین و معاون عمرانی در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.



مسعود نصرتی در این جلسه اظهارداشت: با توجه به اینکه شهر قزوین زیرساخت‌های مناسبی ندارد برای فراهم کردن این بستر مسیر طولانی باید طی شود.



وی افزود: به دلیل نزدیکی قزوین به پایتخت، مردم همواره، قزوین را با تهران و دیگر کلان شهرها مقایسه می‌کنند هر چند معتقدیم حق با مردم است و قزوین در 400 سال پیش پایتخت ایران بوده و به عنوان بارانداز اصلی کشور محل مبادلات فراوانی محسوب می‌شده لذا حق مردم این شهر است که از رفاه بیشتری برخوردار باشند.

شهردار قزوین با بیان اینکه پتانسیل‌های خوبی در شهر قزوین وجود دارد، بیان کرد: اگر مدیریت شهری همراه و همگام با مدیران استانداری صورت گیرد با برنامه‌ریزی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود می توان موفق‌تر عمل کرد.



وی افزود: شهرداری برای پاسخگویی کامل به مردم نیازمند درایت و همکاری استانداری و دیگر دستگاه‌ها است.



ظاهری: تجربه استاندار جدید برای کارآمد کردن فعالیت مدیریت شهری مفید است



عباس ظاهری، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این جلسه گفت: سوابق استاندار جدید برای توسعه و کارآمد کردن فعالیت مدیریت شهری مفید است و می تواند به شهرداری هم کمک کند.



در این نشست اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهرداری قزوین در خصوص ایجاد ثروت، توجه به ورودی های شهر، رونق گردشگری، تعریض زیرگذر پل بوئین زهرا، باغستان ها، همسو سازی برنامه ریزی های شهری با برنامه های استانی و کشوری، وضعیت هسته مرکزی شهری، مدیریت واحد شهری، مزیت مدیران بومی، ارزشمندی ایثارگران، توسعه متوازن شهری و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و تشکیل معاونت فرهنگی در استانداری برای هماهنگی امور فرهنگی شهر گفتگو کردند.