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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۷

توسط مرکز نور/

نرم افزار پرسش و پاسخ‌های دانشجویی در فضای مجازی عرضه شد

نرم افزار پرسش و پاسخ‌های دانشجویی در فضای مجازی عرضه شد

قم - خبرگزاری مهر: مسئول واحد دیتای بخش تولید مرکز نور از عرضه نرم افزار پرسش و پاسخ های دانشجویی در فضای مجازی توسط مرکز نور خبر داد.

قاسم تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نرم افزار پرسش و پاسخ‌های دانشجویی محصول مشترک نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با محوریت معارف اسلامی می‌باشد.

وی گفت: این نرم افزار حاوی متن کامل 48 عنوان از مجموعه کتاب‌های پرسش و پاسخ‌های دانشجویی در هفت موضوع مختلف است.

مسئول واحد دیتای بخش تولید مرکز نور ادامه داد: موضوعات این نرم افزار شامل قرآن و حدیث، احکام، اخلاق و عرفان، اعتقادات، تاریخ و سیره، اجتماعی و سیاسی و مشاوره خانواده می باشد.

وی بیان کرد: متن کامل 18 عنوان کتاب از آثار مرتبط با دانشگاهیان مشتمل بر مباحثی مانند آشنایی با منابع اسلامی، اخلاق و سبک زندگی، دعا و زیارت از جمله دیگر محتویات این نرم افزار جدید مرکز نور می باشد.

تیموری ادامه داد: از قابلیت های فنی و پژوهشی این نرم افزار می توان به جستجو در بیش از 10 هزار عنوان باب و سرفصل کتب از طریق فهرست گزینشی، متن قرآن کریم به همراه ترجمه و امکان جستجو در آیات، ارتباط واژگان، متون برنامه با چند دوره لغت نامه به همراه امکان دسترسی به ریشه مشتق کلمات، یادداشت برداری، ذخیره سازی، ویرایش و چاپ متن اشاره کرد.

وی افزود: علاقمندان می‌توانند برای تهیه این نرم افزار علاوه بر فروشگاه‌های معتبر محصولات فرهنگی به فروشگاه اینترنتی مرکز نور به نشانی www.noorshop.ir مراجعه کنند.

 

کد مطلب 2198329

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