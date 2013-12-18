تازه ترین تغییرات قوانین کشتی در رقابتهای جهانی و المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که برخی کشورها از جمله روس ها درخواست برگزاری مسابقات کشتی در دو روز را داشتند، فیلا اعلام کرد مسابقات کشتی از 11 دی ماه سال جاری در یک روز برگزار می شود، با این تفاوت که رقابت ها از این پس از ساعت 10 صبح آغاز می شود و بین هر مسابقه نیز 30 دقیقه استراحت خواهد بود.

از این پس در کشتی آزاد 10 امتیاز اختلاف و در کشتی فرنگی 8 امتیاز اختلاف ضربه فنی محسوب می شود. این در حالی است که در قوانین قبلی 7 امتیاز اختلاف برای ضربه فنی لحاظ شده بود.

همچنین برخی تغییرات در قوانین داوری مطرح شده که به زودی بصورت رسمی به کمیته داوران اعلام خواهد شد. در قوانین جدید مواردی مانند 4 امتیاز برای فنون پرتابی آزاد و فرنگی و 5 امتیاز برای فنون پرتابی با چرخش کامل در کشتی فرنگی در نظر گرفته شده است. انجام یک فن پنج امتیازی و یا دو فن سه امتیازی برای اتمام مسابقه نیز در نظر گرفته شده است.

مواردی مانند نقش هیات ژوری در تصمیم گیری ها و محرومیت داوران پس از دوبار اشتباه و همچنین تغییر شرایط برد در رقابت های تیم به تیم(مسابقات جام جهانی) از حالت برد در هر مسابقه به مجموع امتیازات فنی نیز از دیگر تغییرات اخیر فیلا به حساب می آید.