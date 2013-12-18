ماهیت نظام اسلامی با منافع دشمنان منافات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا هاتف در همایش اصحاب رسانه که صبح امروز 27 آذرماه در سالن ملی حفاری با حضور جمعی از مسوولان استان و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: در طول 35 سال گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما و در جهان مسایل مختلفی روی داد که هر یک از آن ها جایگاه و تاثیر خاصی را داشته است.



وی افزود: حوادث خاورمیانه و درون ایران در این مدت تاثیرات زیادی را در جهان ایجاد کرده است و انعکاس بخش عظیمی از این تحولات به عهده اصحاب رسانه و دست اندرکاران آن بوده است.



جانشین قرارگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) ادامه داد: در خوزستان برجسته ترین نکته ای که رسانه ها با وجود بضاعتی که در گذشته داشتند به آن پرداختند موضوع دفاع مقدس بود.



هاتف بیان کرد: رسانه ها در آن دوران به بلوغ فکری رسیده بودند و در بحث ابعاد دفاع مقدس با تلاش فراوان نقش آفرینی کردند.



وی تصریح کرد: اگرچه در ظاهر جنگی نداریم ولی دشمنی های نظام و انقلاب اسلامی همچنان تداوم دارد زیرا ماهیت نظام اسلامی با منافع آن ها منافات دارد.



جانشین قرارگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) با بیان این که دشمنان هر روزنه ای را بیابند در آن نفوذ کرده تا بتوانند شکافی را در صفوف منسجم ایران ایجاد کنند، گفت: رسانه ها با توجه به تنوعی که دارند مسوولیت بیشتری برگردن دارند و از آن ها انتظار می رود در این عرصه و مقابله با دشمنان فعالیت بیشتری داشته باشند.



هاتف ادامه داد: باید با شناخت عمیق از دشمنان تلاش کنیم تا صفوف متحد و منسجم برابر دشمن ایجاد کنیم زیرا شهدای ما از ما انتظار دارند راه آن ها را ادامه دهیم و کار جهادی و انقلابی را دنبال کنیم.

