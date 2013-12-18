به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم از دور رفت مسابقات لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه های کشور با حدود 45 روز تاخیر از زمان پایان هفته نخست این پیکارها روز جمعه بیست و نهم آذر ماه پیگیری می شود و تیم های مدعی در رقابت هایی حساس به مصاف یکدیگر می روند.

در این بین تیم بانوان هیئت کاراته قم که در آغاز فصل جدید پیکارهای لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه های کشور و در جدال با رقبای تهران و زنجانی خود، در تلاش برای شروعی موفق در لیگ امسال عملکرد خوبی نداشت و دو باخت ناباورانه را متحمل شد، حالا باید دو مسابقه حساس با تیم های مس کرمان و شهرداری باقرشهر برگزار کند تا با کسب نتیجه از این دو بازی به وضعیت خود در جدول سر و سامان بدهد.

تیم بانوان هیئت قم این هفته دو مسابقه حساس در پیش دارد که کسب پیروزی در آنها برای تیم کاراته بانوان قم اهمیت زیادی دارد و این تیم می توان از هفته دوم لیگ برتر کاراته بانوان کشور خود را به جمع بالای جدولی های لیگ برتر کاراته کشور برساند.

در حالی که انتظار این است تیم کاراته بانوان قم از فرصت شش هفته ای بین دیدارهای هفته اول تا دوم به خوبی بهره برده و به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و قوی‌تر از هفته نخست وارد ادامه مسابقات لیگ برتر شود، دومین هفته رقابت‌های امسال لیگ برتر کاراته بانوان کشور به میزبانی تهران و در سالن ورزشی شهید کبکانیان به انجام خواهد رسید و طی آن تیم‌های حاضر در لیگ برتر بانوان در دو بخش کومیته و کاتای انفرادی و تیمی برابر یکدیگر صف‌آرایی می کنند.

برنامه مسابقات گروه های دو گانه لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه های کشور در هفته دوم:

گروه نخست:

تعاونی ولیعصر با شهرداری سیرجان

تیم علمدار کربلا با هیئت کاراته مرکزی

تیم علمدار کربلا با باشگاه حامی

هیئت کاراته مرکزی با شهرداری سیرجان

هیئت کاراته مرکزی با باشگاه ولیعصر

شهرداری سیرجان با باشگاه حامی

گروه دوم:

هیئت کاراته تهران با شهرداری باقر شهر

مس کرمان با شهرداری زنجان

مس کرمان با هیئت کاراته قم

شهرداری زنجان با شهرداری باقر شهر

شهرداری زنجان با هیئت کاراته تهران

شهرداری باقر شهر با هیئت کاراته قم