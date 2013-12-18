2 مرکز بیماری های خاص در نجف و کربلا احداث شد/ لزوم تقویت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح مرکز بیماریهای خاص شهر رفسنجان گفت: با ساخت چنین مراکزی، انسان برای کمک به هم نوعان و افراد نیازمند تشویق می شود.

وی ادامه داد: در دوران بعد از انقلاب چه در زمانی که مجلس بودم و چه در دولت با خانواده های نیازمند سرو کار داشتم و در جریان مشکلات آنها هستم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اذعان داشت: اکنون این بنیاد در حال فعالیت است و با همکاری خوبی که آن زمان صدا و سیما با بنیاد داشت کمک های دیگران نیز به این مرکز رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در آن زمان یکی از مشکلات ما این بود که نتوانستیم بیماران سرطانی را تحت پوشش بنیاد قرار دهیم و به همین دلیل به دنبال ساخت مرکزی برای این بیماران بودیم که زمینی با مساحت 70 تا 80 هزار متر در عباس آباد برای این منظور در نظر گرفته شده بود که حتی عملیات گودبرداری نیز در آن صورت گرفت اما وقتی من از مسئولیت کنار رفتم دیگر کارهای بنیاد نیز رها شد.

وی تصریح کرد: اخیرا با پی گیری هایی که انجام دادیم با توجه به اینکه شهردار تهران حاضر نبود زمین را بدهد قرار شد زمینی را در خیابان چمران که دست بنیاد شهید بود به ما پیشنهاد داده شد که بعد معلوم شد این زمین وقفی و متعلق به آستان قدس است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: در حال حاضر این ساختمان ساخته شده و 35 هزار متر زمینش مساحت دارد و اگر در همان زمان ساخته می شد در هزینه ها بسیاری صرفه جوی می شد و هزینه های گزاف امروز را در برنداشت.

وی ادامه داد: این مرکز، مرکز پیشرفته تحقیقات پزشکی است که همراه با بیمارستان ساخته می شود و یکی از مراکز مهم سرطان شناسی است که با حمایت بنیاد بیماری های خاص احداث می شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بنیاد بیماری های خاص آمادگی دارد که هر کدام از دانشگاههای ایران تقاضای ساخت مرکز بیماری های خاص را در هر شهرستانی دارد با آنها همکاری کند.

وی با اشاره به اینکه میدان خدمت رسانی وسیع و گسترده است و انسان می تواند در هر زمینه ای به افراد نیازمند کمک کند گفت: در کربلا و نجف تعهد کردیم دو مرکز بسازیم که هم اکنون باید تحویل داده شوند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اذعان داشت: از ویژگی های بنیاد بیماریهای خاص این است که با پیش بینی خوبی که داشت توانست دستگاه های دیالیز که قبلا آسان وارد کشور می کردیم را خریداری کند که اکنون بیماران نیازمند از آنها استفاده می کنند.

وی گفت: در حال حاضر شرایط بنیاد به گونه ای است که این مرکز می تواند به خارج از ایران نیز کمک کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: خیرین و مراکز خیریه در تاریخ ایران همیشه اثرگذار بودند و اگر بخش خصوصی را در ایران تقویت کنیم و بگذاریم مردم در کارها باشند مردم بخشی از درآمد خود را به بحث انجام امور خیر اختصاص می دهند.

