نماز جماعت در چهار هزار مدرسه مازندران اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم كاوه پیش از ظهر چهارشنبه در شورای معاونان اداره کل افزود: اين تعداد افراد شامل 524 مبلغه زن و 482 روحاني مرد بوده كه براي تبليغ و ترويج معارف ديني به مدارس اعزام شدند.



كاوه با اشاره به ظهور فرقه هاي دروغين و انحرافي در بين آحاد جامعه، تصريح كرد: روحانيان از طريق مقابله با شبيخون فرهنگي دشمن، درصدد جلوگيري از رسوخ اين جريانات در نهاد جمعيت دانش آموزي هستند.



وي بيان داشت: 160 روحاني مبلغ نيز براي تبليغ ماه محرم و صفر به مدارس مازندران اعزام شدند.



مسئول همكاري هاي حوزه علميه و آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اينكه استقبال دانش آموزان از روحانيان در مدارس بسيار اثرگذار است، اظهار داشت: اين افراد نقش اثرگذاري در پاسخگويي به شبهات ديني دانش آموزان داشته و دارند.



سيدعلي ساداتي معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان نیز در حاشیه جلسه گفت: مسابقات قهرماني مدارس استان مازندران به صورت منطقه اي در 5 منطقه در اسفندماه سال جاري و فروردين سال 93 برگزار مي گردد.



معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران ادامه داد: مسابقات در دو دوره تحصيلي اول و دوم ابتدايي(به تفكيك پسر و دختر) در رشته هاي ورزشي طرح هاي ملي(ژيمناستيك، شنا، طناب زني، تنيس روي ميز، دووميداني و در دوره تحصيلي متوسطه اول(به تفكيك پسر و دختر) در رشته ورزشي بسكتبال و در دوره تحصيلي متوسطه دوم(ويژه پسران) در رشته واليبال برگزار خواهد شد.



ساداتي خاطرنشان كرد: زمان برگزاري مسابقات در دوره تحصيلي متوسطه اول و دوم، نيمه دوم اسفندماه سال جاري و دوره تحصيلي اول و دوم ابتدايي نيز از ۲۰ فروردين لغايت ۱۵ ارديبهشت ماه سال آتي در شهرستان هاي بابل، آمل، قائم شهر ، چالوس و نكا برگزار مي شود.