همایش خادمین فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر دهنوی، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ظهر چهارشنبه در افتتاحیه این همایش اظهار داشت: جایگاه خادمین فرهنگی و مدیران روابط عمومی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت می باشد.

وی افزود: یکی از وظایف مسئولین فرهنگی و روابط عمومی، خودسنجی و خود ارزیابی بوده و اینکه چگونه بتوانند با افراد جامعه ارتباط داشته باشند و در این مسیر ظرفیت ها و فرصت های بسیار خوبی وجود دارد که می توان با پیگیری و بسترسازی تعاملی سازنده، این ظرفیت ها را به منصه ظهور رساند.

وی ادامه داد: رفتار و گفتار خادمین فرهنگی و مدیران روابط عمومی بسیار مهم بوده و فعالان این عرصه می بایست با آگاهی کامل از وظایف، در مسیر نهادینه نمودن این فرهنگ گام بردارند.

در ادامه؛ اکبر صابری فرد، عضو مجمع خیرین ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی اظهار داشت: فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ تکریم اهل بیت (ع)، یکی از وظایف مهم خادمین فرهنگی بوده و مدیران روابط عمومی، مهمترین افراد برای جذب کمک های مردمی برای بازسازی عتبات عالیات می باشند.

وی با اشاره به حدیث ثقلین و تاریخ اسلامی افزود: دشمنان از ابتدا اهل بیت (ع) را در تنگنا قرار دادند تا بتوانند به منافع خود دست یابند، زیرا اهل بیت (ع) به عنوان مفسران حقیقی قران کریم، به دنبال گسترش مبانی قران کریم و افکار پیامبر اکرم (ص) بودند و این امر با منافع برخی از حاکمان در تناقض بود.

وی با اشاره به اهمیت بازسازی عتبات عالیات تصریح کرد: در تفکر دینی، مرز جغرافیایی معنایی ندارد بلکه مرز ما اسلام است.