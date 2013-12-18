مشکل جوانان با 400 میلیارد تومان حل نمی شود/ پژوهشهای جوانان کاربردی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در نشست تخصصی پژوهش و برنامه ریزی در حوزه جوانان، چالشها و رفتارها که ظهر چهارشنبه در هتل المپیک برگزار شد، افرود: اقداماتی که در کشور ما در سنوات قبل در خصوص جوانان اتفاق افتاده بدون تحقیق و پژوهش آغاز شده و ما شاهدیم که منابع خود و هزینه خود را تا کنون متناسب با دخل و خرج کشور حساب نکرده ایم.

وی با اشاره به اینکه بیشتر اولویت بندی ها در راستای تحقیقات نبوده است افزود: این مصداق در وزارت ورزش و جوانان هم قابل مشاهده است چرا که ما خروجی که منتج به قانون جدید بشود را نداریم و می توان نتیجه گرفت که بیشتر پژوهش های انجام شده در وزارتخانه بیشتر با نگاه کارمندی و اداری بوده تا کاربردی.

به گفته هاشمی، وزارت ورزش و جوانان هنوز برنامه راهبردی دقیقی در حوزه وزارتخانه ندارد. بنابراین خواهش من اینست که در حوزه پژوهش جوانان تلنگری به خود بزنیم و همایشهای بیشتری برگزار کنیم. توقع ما این است که در سال آینده همایش حوزه جوانان به صورت ملی برگزار شود و نمایندگان مجلس و همچنین رئیس جمهور نیز حضور داشته باشند و نتایج تحقیقات حوزه جوان به عنوان هشدار و خطر به گوش همه مسوولان برسد.

وی گفت: ما باید موضوعات چالشی حوزه جوانان را به نقد بکشیم و اگر بتوانیم به این حوزه ورود بیشتری داشته باشیم حرف های خود را می توانیم بیشتر به کرسی بنشانیم.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت جوانان با بیان اینکه در خصوص بودجه تلاش بسیاری کردیم تا بودجه را تغییر دهیم و بیش از 100 جلسه را با مدیران، مسئولین و کارشناسان برگزار کردیم، تصریح کرد:اگر بتوانیم چالشها و سرانه خود را درقالب یک مطالعه دقیق داشته باشیم و امکانات جوانان خود را با امکانات جوانان دنیا مقایسه کنیم می توانیم به نتایج خوبی برسیم و حتی نتایج این مقایسه را در اختیار مسوولان و مدیران بگذاریم تا در نتیجه موفق به افزایش اعتبار برای فعالیتهای حوزه جوان باشیم.

وی ادامه داد: با 400 - 300 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده نمی توان مشکل جوانان را حل کرد، پژوهشهای حوزه جوانی باید بگونه ای باشد تا نتایج را به صورت ملی اعلام کرد تا همه این خطر و هشدار را جدی بگیرند. همانگونه که مطبوعات حلقه ارتباط بین مسوولان و مردم هستند، وزارتخانه نیز حلقه ارتباط دوران پیری و کودکی است.

هاشمی با اعلام آمادگی خود در جهت حمایت از پژوهش در حوزه جوانان، تصریح کرد: توقع ما این است که وزارتخانه کار بزرگ و کشوری در حوزه جوانان انجام دهد و امید من در ارتقای وزارتخانه و بودجه اش از مسیر پژوهش است.