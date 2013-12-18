روح الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پروژه استخر چادگان از سال 88 آغاز شد و تاکنون بیش از 55 درصد پیشرفت کار داشته است.

وی گفت: در رشته شنا جوانان با استعداد زیادی در شهرستان وجود دارند که متاسفانه به دلیل نبود استخر امکان رشد شکوفایی ندارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان چادگان با اشاره به اینکه با کار تیمی سعی بر راه اندازی هرچه زودتر استخر داریم، افزود: خیرین ورزش‌یار نیز قول مساعدی در خصوص کمک مالی داده اند.

وی در ادامه افزود: شناسايي و جذب سرمايه گذاران و سرمايه داران بومي نیز ديگر در دستور كار قرار دارد.

فرماندار شهرستان چادگان نیز در این خصوص در گفتگو با مهر به شش غرق شدگی در سال جاری در دریاچه زاینده رود اشاره کرد و گفت: با توجه به توریستی بودن شهرستان و وارد شدن خیل عظیمی از گردشگران در ایام تعطیل به ویژه فصل تابستان متاسفانه شاهد حوادث ناگوار غرق شدگی در شهرستان بودیم.

حبیب الله معتمدی در ادامه افزود: امیدواریم با راه اندازی این استخر که نیازمند اعتبارات ویژه است بتوانیم گامی موثر در توسعه اماکن ورزشی و ارتقای سطح ورزشی شهرستان برداریم.

وی افزود: تاکنون بیش از پنج میلیارد ریال برای ساخت استخر چادگان هزینه شده که برای تکمیل شدن به 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

فرماندار از مسئولین استان با توجه به موقعیت مکانی چادگان و مستعد حوادث ناگوار بودن آن خواستار عنایت ویژه در خصوص تکمیل شدن استخر چادگان شد.

