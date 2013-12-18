تعیین تاریخ اولیه برای از سرگیری مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان از سرگیری مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5، اعلام کرد: یک تاریخ اولیه برای از سرگیری مذاکرات کارشناسی در نظر گرفته شده است و قرار است خانم اشتون در تماس با 6 کشور 1+5 این زمان را تنظیم کند .

وی افزود: خانم اشمید معاون خانم اشتون قرار است ظرف یکی دو روز آینده در تماس تلفنی با بنده در مورد زمان خبر بدهد و توافق صورت گیرد.

بر اساس این گزارش ، سید عباس عراقچی در پی توقف مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در وین پس از اعمال تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا بر علیه برخی شرکت ها و شخصیت های ایرانی به آلمان و بلژیک سفر کرد.

عراقچی دیروز در بلژیک با کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد .

عراقچی درباره این دیدار گفت : در این ملاقات مواضع خودمان را به خانم اشتون منتقل کردیم که اگر مذاکرات قرار است ادامه یابد باید از سوء تفاهمات و زیاده خواهی ها اجتناب شود.

وی با تاکید بر اینکه باید پایبند به متن توافق باشیم، تصریح کرد: باید از اقدامات تحریک آمیز خودداری شود.

عراقچی تصریح کرد: خانم اشتون نیز بر این امر تاکید داشتند که لازمه اجرای توافق، اصل حسن نیت در مذاکرات است و گروه مذاکره کننده 1+5 در وین نیز به همین ترتیب عمل می کنند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان ادامه داد: خانم اشتون اطمینان دادند که همه اعضای گروه به خصوص آمریکا متعهد به تعهدات هستند و بر این اساس تصمیم بر ادامه مذاکرات گرفته شد.

همچنین محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در همین راستا در هفته گذشته با کاترین اشتون و جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوهای تلفنی جداگانه ای داشت .