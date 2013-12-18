همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی در کرمانشاه برگزار می شود

نوذر قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی قرار است طی روزهای 28 و 29 آذر ماه جاری در کرمانشاه و در دانشکده علوم پایه برگزار شود.

وی افزود: برای این همایش 250 مقاله از سراسر کشور ارسال شده بود که 170 مقاله پذیرفته شده اند و قرار است 85 مقاله به عنوان پوستر و 85 مقاله نیز به عنوان سخنرانی در همایش ارائه شود.

قنبری خاطرنشان کرد: این همایش در گرایش های شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، بیوشیمی، داروسازی و مهندسی شیمی برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه خاطرنشان کرد: همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی در بیش از 25 محور برگزار و شرکت کنندگان آثار خود را ارائه خواهد کرد.

قنبری در پایان اظهار داشت: افتتاحیه همایش ساعت 9 صبح فردا و اختتامیه نیز ساعت 16 عصر روز جمعه برگزار خواهد شد.