بیکاری، پدر چالشهای حوزه جوانان است/ والدین مسکن خود را به زوجین جوان بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسن‌زاده در حاشیه برگزاری نشست تخصصی پژوهش و برنامه‌ریزی در حوزه جوانان که امروز در هتل المپیک تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر رتبه وزارت ورزش و جوانان در سطح کشوری هشت است، چرا که بیش از 100 پژوهش، هشت طرح ملی و 93 طرح استانی انجام داده است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به خبرنگاری درباره وضعیت جمعیت جوان کشور نیز توضیح داد: در سرشماری سال 90 با وجود رشد جمعیت، 4.5 درصد جمعیت جوان کشور کاهش یافته است که این آمار هشداردهنده است، بنابراین باید برای افزایش موالید، ساماندهی و مدیریت جمعیت برنامه‌ریزی کنیم و مقام معظم رهبری نیز در این زمینه به موقع هشدار داده‌اند؛ اما اکنون در حال برنامه‌ریزی هستیم.

وی درباره دیده نشدن ماده 41 برنامه پنجم توسعه درلایحه پیشنهادی بودجه 93، گفت: این ماده حذف نمی‌شود و دارای سه بند است.

به گفته حسن‌زاده، ظرفیت پژوهشی در لایحه بودجه افزایش یافته است، در سال گذشته ظرفیت پژوهشی نیم تا سه درصد بود، ولی در حال حاضر این میزان یک تا 3 درصد است. بنابراین رقم یک میلیاردی به این بخش اضافه شده است.

وی با اشاره به نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری کشور 12.2 درصد بوده، اما این نرخ در بین جوانان 25 درصد است.

بیکاری، پدر چاش های حوزه جوانان است

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه پدر چالشهای حوزه جوانان، بیکاری است، گفت: البته یکی دیگر از شاخص‌هایی که باید مورد توجه قرار بگیرد، اشتغال مفید است. هر چند که نرخ بیکاری در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است و همین امر باید موجب شود که امیدوارانه عمل کنیم.

وی ادامه داد: معیشت، اشتغال و رفاه سه حوزه مهم است. از سوی دیگر ازدواج با وجود آنکه موضوع مهمی محسوب می‌شود، ولی در حال حاضر اولویت پنج و شش جوانان است.

حسن زاده درباره نقش مراکزهمسریابی در افزایش آمار ازدواج گفت: ساختارهای اجرایی، نیروی انسانی مراکز مشاوره همسریابی، روزآمد نیست. البته جوانان باید پیش از ازدواج، از مشاوره بهره‌مند شوند. اما در حال حاضر مراکز مشاوره کمترین کمک را می‌توانند به جوانان انجام دهند. چون ساختار کارآمدی نیز ندارند. در این شرایط لازم است باور آنان را برای ازدواج تقویت کنیم و نقش خانواده در این مرحله اهمیت زیادی دارد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: از مهمترین مشکلات جوانان، نبود محیط مناسب برای شناخت همسر هم‌کفو است و باید زمینه دستیابی جوانان به این شناخت فراهم شود و برخورداری از اطلاعات لازم و آموزش در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است.