به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قبادی ظهر چهارشبه در حاشیه برگزاری این مسابقات که در کانون مهدیه همدان برگزار می شود، گفت: این سری مسابقات در دو مقطع خواهران و برادران است و امروز مرحله استانی آن برای خواهران برگزار شده است.

معاون اوقاف و امور خیریه استان همدان افزود: برگزاری مسابقات قرآنی می‌تواند تجلی‌گاه پیوند هنر و متون اصیل اسلامی باشد چرا که یکی از عرصه‌های فعالیت‌های گروهی قرآن، تشکیل گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی توسط جوانان است.

وی با بیان اینکه برگزیدگان این مرحله به مرحله کشوری راه خواهند یافت، عنوان کرد: مقطع برادران این سری مسابقات نیز فردا در همین مکان برگزار می شود.

حجت الاسلام قبادی اضافه کرد: برای حصور در این سری مسابقات 30 نفر از بانوان و 80 نفر از برادران استان همدان ثبت نام کرده اند اما خواهران در بخش اذان این سری مسابقات وارد نمی شوند و این بخش مختص آقایان است.

وی ترویج و توجه به برگزاری مستمر برنامه های قرآنی و مسابقات را گامی ارزشی در راستای تبیین آموزه های این کتاب آسمانی عنوان کرد.