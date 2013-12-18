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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

قبادی:

مسابقات ابتهال، مدیحه‌سرایی و همخوانی قرآن کریم خواهران در همدان آغاز شد

مسابقات ابتهال، مدیحه‌سرایی و همخوانی قرآن کریم خواهران در همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: مرحله استانی مسابقات اذان، ابتهال، مدیحه‌سرایی و همخوانی قرآن کریم خواهران در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قبادی ظهر چهارشبه در حاشیه برگزاری این مسابقات که در کانون مهدیه همدان برگزار می شود، گفت: این سری مسابقات در دو مقطع خواهران و برادران است و امروز مرحله استانی آن برای خواهران برگزار شده است.

معاون اوقاف و امور خیریه استان همدان افزود: برگزاری مسابقات قرآنی می‌تواند تجلی‌گاه پیوند هنر و متون اصیل اسلامی باشد چرا که یکی از عرصه‌های فعالیت‌های گروهی قرآن، تشکیل گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی توسط جوانان است.

وی با بیان اینکه برگزیدگان این مرحله به مرحله کشوری راه خواهند یافت، عنوان کرد: مقطع برادران این سری مسابقات نیز فردا در همین مکان برگزار می شود.

حجت الاسلام قبادی اضافه کرد: برای حصور در این سری مسابقات 30 نفر از بانوان و 80 نفر از برادران استان همدان ثبت نام کرده اند اما خواهران در بخش اذان این سری مسابقات وارد نمی شوند و این بخش مختص آقایان است.

وی ترویج و توجه به برگزاری مستمر برنامه های قرآنی و مسابقات را گامی ارزشی در راستای تبیین آموزه های این کتاب آسمانی عنوان کرد.

 

کد مطلب 2198375

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