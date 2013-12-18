عبور از پیچ خطرناک فرهنگی و رسانه ای در گرو افزایش توانمندی فکری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین لطف الله سپهر در همایش اصحاب رسانه که صبح امروز 27 آذرماه در سالن ملی حفاری با حضور جمعی از مسوولان استان و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین راه های واکسینه کردن جامعه از تمامی خطرات و بلاهای فرهنگی و فکری و اعتقادی در تهدید دین و آیین ما وجود مقدس سید الشهدا است.



وی افزود: همین وجود مقدس بود که به تعبیر امام خمینی (ره) اسلام و تشیع را بیش از یک هزار سال از همه این خطرها و تهدید ها در امان داشت و امروز به عنوان یک فکر نو و اثر گذار در دنیا مطرح است.



مدیر کل اداره ارشاد فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: قطعا پردازش به اندیشه ائمه عصمت و طهارت را با توجه به امکانات ابزار روز و انتقال دادن آن به محیط دانشگاه و آموزش و پرورش و خانواده می توان یکی از مهمترین ابزار های مبارزه با این هجمه های گسترده باشد.



سپهر بیان کرد: مجموعه سپاه به تعبیر امام خمینی (ره) حافظ انقلابند و رسالت حراست از انقلاب را چه در عرصه جنگ سخت افزاری و چه در عرصه جنگ نرم به عهده دارند و عملیاتی می کنند.



وی اظهار امیدواری کرد که اصحاب رسانه بتوانند حرف هایی را که در این نشست بیان شد با یک برنامه ریزی منظم و منسجم تر در عرصه فعالیت های فرهنگی به ویژه در قالب مطبوعات مکتوب و رسانه های مجازی عملیاتی کنند.



مدیر کل اداره ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: آشنایی با اطلاعاتی که در زمینه جنگ نرم بیان شد رسالت و مسوولیت اصحاب رسانه را سنگین تر خواهد کرد. همانگونه که ابزار روز در اختیار دشمن است رفتار ها و نوشته ها و مقالات ما نیز مورد استفاده اجانب قرار می گیرد و از گفته های خودمان علیه نظام و حکومت استفاده خواهند کرد.



سپهر افزود: امیدوارم با تمام توانمندی های فکری که نظام ما دارد و با این پیشرفت هایی که روز به روز در کشور شاهد هستیم از این پیچ خطرناک فرهنگی و رسانه ای با سعادت و موفقیت بگذریم.

