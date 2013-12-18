نخبگان موتور محرکه توسعه کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گل کارزاده ظهر چهارشنبه در همایش نخبگان شهرستان بهار با اشاره به اینکه شهدا بالاترین نخبگان کشور ما هستند، اظهار داشت: حمایت از نخبگان به عنوان بنیانهای توسعه کشور در عرصه های متفاوت، باید در رأس کارها و تصمیم گیریایی مسئولین قرار بگیرد.

گل کارزاده افزود: در هر کشوری اگر مبنای هر تصمیمی، پژوهش و تحقیق باشد قطعا آن کشور به توسعه دست خواهد یافت چرا که تصمیم گیری بدون تحقیق و نظر کارشناسی شده با شکست مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مسئولین برای اتخاذ تصمیمات خود در حوزه های مختلف باید از نظر نخبه آن حوزه نیز استفاده کنند، اذعان داشت: نخبگان و صاحب نظران در هر حوزه ای سرمایه هایی به شمار می روند که با استفاده از این سرمایه می توان به موفقیت رسید بنابراین حمایت از هر نخبه ای می تواند در راستای پیشرفت و توسعه مفید واقع شود.

گل کارزاده عنوان داشت: امروز در این شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور شناسایی، جذب، پرورش و نگهداری افراد نخبه از وظایف هر مسئولی در حوزه مربوط به خود است چرا که برای پیشرفت، نیروی انسانی متخصص لازم است و نیروی انسانی متخصص نیز باید حمایت و پرورانده شود تا بار دهد.

وی با اشاره به فرار مغزها در چند سال اخیر، اظهار داشت: امروز اگر کشورهای اروپایی ادعای پیشرفت و توسعه دارند این پیشرفت خود را از نخبگانی دارند که از سراسر دنیا اقدام به جذب و حمایت آنها نموده اند همان نخبگانی که تعداد کثیری از آنها را ایرانیان تشکیل می دهند.

عدم حمایت از نخبگان، عرصه را برای سود جویان باز خواهد کرد

گل کارزاده با بیان اینکه عدم حمایت از افراد نخبه و صاحب نظر عرصه را برای سود جویان خارجی باز خواهد کرد، گفت: مسئولین باید با شناسایی و جذب نخبگان کشور مانع از خروج آنها از کشور و سودجویی بیگانگان شوند.

وی افزود: نخبه ای که تعهد نداشته باشد عالم بی عمل است و نخبگان هم باید کشور خود را به امکانات و شرایط بهتر نفروشند.