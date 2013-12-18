به گزارش خبرنگار مهر، دست اندکاران حمل و نقل عمومی و راهداری استان البرز به مناسبت روز حمل و نقل عمومی با حجت الاسلام سید محمد مهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج پیش از ظهر چهارشنبه دیدار کردند.

در این دیدار که مدیران کل حمل و نقل و پایانه ها، راه و شهرسازی، انجمن های صنفی بخش حمل و نقل، راهداران و جمعی از کارکنان این ادارات حضور داشتند، نماینده ولی فقیه در استان البرز از زحمات دست اندرکاران بخش حمل و نقل و راهداری تقدیر کرد و گفت: لازمه پیشرفت در زمان حال وجود زیرساخت های لازم است که باید در کل کشور مهیا شود و یکی از این زیرساخت ها و لازمه ها برای توسعه اقتصادی وجود راه های استاندارد و قابل قبول است تا حمل ونقل به صورت روان و با سرعت بهتری در آن جریان یابد.

حجت الاسلام حسینی همدانی یکی از شاخصه های توسعه پایدار را وجود جاده و راه های امن و مناسب عنوان کرد و با اشاره به کارهای خطیر و سخت راهداران، اظهار داشت: بخش حمل و نقل نیز به لحاظ نوع خدماتی که ارائه می دهد با مردم در ارتباط بیشتری است و باید در فعالیت های خود احترام و تکریم مردم و ارباب رجوع را مورد توجه ویژه قرار دهد.

وی با اشاره به فضیلت خدمت به مردم، افزود: کارهایی در کشور وجود دارد که سختی های زیادی دارد، ولی از آنجایی که خدمت صادقانه و اعمال همه انسان ها در نزد خداوند ماجور است، این امور از فضیلت زیادی نزد پروردگار برخوردار است. در بسیاری از ایام تعطیلات و زمانی که مردم در سفر هستند راهداران، رانندگان و دست اندرکاران حمل ونقل در حال ارائه خدمات به مردم هستند و این امر در نزد خداوند دارای اجر بالایی است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز همچنین با اشاره به تاریخچه روز حمل ونقل و حضور بخش حمل ونقل در دوران انقلاب و تاثیر بسیار مناسب این بخش در زمان دفاع مقدس، گفت: حضور هوشمندانه و با درایت کامیونداران و دست اندرکاران بخش حمل ونقل در طول دفاع مقدس، قابل توجه است و نقش آفرینی این افراد بر کسی پوشیده نیست.

امام جمعه کرج بصیرت را لازمه درک صحیح شرایط و حرکت هوشمندانه دانست و ابراز امیدواری کرد: با تلاش خالصانه دست اندرکاران بخش حمل ونقل و راهداری خدمات مناسب و شایسته ای به مردم میهن اسلامی ارائه شود.

در این دیدار مدیران کل حمل ونقل و پایانه ها و راه وشهرسازی البرز گزارشی از وضعیت حمل ونقل، راه ها، نحوه خدمات رسانی به مردم و ... ارائه کردند.