تبعات خطرناک سقوط نرخ باروری در كشور/ پير شدن جمعيت مقرون به صرفه نيست

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيد حسن هاشمي در اولين كنگره بين المللي اخلاق توليد مثل در جهرم افزود: براساس آخرين سرشماري انجام شده در سال 90 نرخ كلي باروري در كشور به 1.8 سقوط كرده است و ضرورت دارد در اين خصوص تدابيري انديشيده شود.

وزير بهداشت در توضيح علت كاهش نرخ باروري در كشور گفت: تا قبل از دهه 50 سياستهاي جمعيتي كشور مبني بر كاهش مواليد بود و سياستگزاران و تصميم گيران كشور، كافي دانستن دو بچه را ترويج و تبليغ مي كردند.

وي افزود: بعد از انقلاب اسلامي و تغييرات سياسي و مديريتي در كشور طبيعي بود كه سياستهاي افزايش جمعيت در دستور كار بخش هاي مرتبط با اين موضوع قرار گيرد به نحوي كه در دهه 60 شاهد رشد 3 درصدي جمعيت كشور بوديم و اين موضوع سياستگزاران بهداشتي كشور را بر آن داشت كه به منظور كاهش موارد مرگ و مير در كشور سياست كاهش آهنگ رشد جمعيت و كاهش و تحديد مواليد را در پيش بگيرند. بنابراين در ابتداي دهه 70 قانون تنظيم خانواده تصويب شد كه در پي اجراي اين قانون شاهد كاهش نرخ رشد جمعيت به كمتر از 1.2 بوديم.

وزير بهداشت يادآور شد در حال حاضر و بر اساس آخرين سرشماري نفوس صورت گرفته در سال 90 نرخ باروري كلي در كشور به 1.8 سقوط كرده است كه اين مسئله تبعات خطرناكي را در پي دارد.

اجراي سياستهاي جديد جمعيتي در كشور ضروري است

وزير بهداشت، اجراي سياستهاي جديد جمعيتي در كشور را ضروري دانست و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه "وجود نخبگان، نياز ضروري نسل آينده است"، گفت: در اجراي موفق سياست هاي جديد جمعيتي توجه به فرهنگسازي و قانع كردن مردم ضروري است.

هاشمي با تاكيد بر اينكه اجراي سياستهاي جديد جمعيتي فقط بر عهده وزارت بهداشت نيست، گفت: سياست هاي جديد جمعيتي برنامه اي فرابخشي است و ضرورت دارد همه دستگاه ها ، وزارتخانه ها، حوزه هاي علميه و مراكز فرهنگي در اين خصوص همكاري نمايند.

وي در عين حال يادآور شد: بايد در اين زمينه نظرات افرادي كه نسبت به افزايش جمعيت در كشور انتقاد دارند را نيز شنيد و مورد توجه قرار داد.

پيچيدن نسخه واحد سياستهاي جمعيتي براي كل كشور علمي و منطقي نيست

هاشمي با اشاره به اينكه در حال حاضر نرخ باروري در استان هاي مختلف كشور متفاوت است و دلايل كاهش جمعيت نيز در استان ها تفاوت دارد، گفت:در تصميم گيري ها و سياستگزاريهاي جديد جمعيتي، پيچيدن نسخه واحد براي كل كشور علمي و منطقي نيست.

وزير بهداشت با اشاره به انتقادات برخي از افراد مبني بر صحيح نبودن رشد مواليد در كشور به دليل عدم رشد اقتصادي گفت: درست است كه ما با مشكلات متعددي مواجه هستيم ولي نيل به سمت پير شدن جمعيت مقرون به صرفه نيست.

ضرورت آگاه سازي عميق تر مردم نسبت به موضوع جمعيت

وي با يادآوري اينكه تبعات كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور طي دهه هاي آينده خود را نشان مي دهد، گفت: در مورد سياستهاي جديد جمعيتي بايد مردم را عميق تر آگاه و قانع كرد تا به آينده اميدوار باشند و البته نياز است كه سياستهاي حمايتي هم در اين خصوص وجود داشته باشد و در اين زمينه بايد به حمايت از مادران در دوره بارداري و زايمان كمك كنيم.

ايجاد امنيت شغلي براي زنان شاغل و باردار ضروري است

وي با اشاره به شاغل بودن بسياري از زنان در كشور گفت: ايجاد امنيت شغلي براي زنان شاغل و باردار ضروري است و بايد مادران را در شرايط بارداري و پس از زايمان حمايت كرد.

هاشمي در ادامه با بيان اينكه برنامه كنترل مواليد در وزارت بهداشت نبايد مانند گذشته باشد گفت: بايد همكاران حوزه بهداشت را متقاعد كنيم كه اين برنامه از قالب شكلي به قالب عملي گرايش پيدا كند و همه متوجه شوند كه اجراي سياست هاي جديد جمعيتي به نفع كشور است.

وزير بهداشت در عين حال يادآور شد كه در اجراي سياستهاي جديد جمعيتي بايد مراقب باشيم كه اتخاذ اين سياست موجب تخريب ساختار خدماتي به خانواده ها نشود در غير اين صورت مشكلات مضاعف خواهد شد.

وي با بيان اينكه در سياستهاي جمعيتي نه افراط دهه 60 در افزايش جمعيت صحيح است و نه سقوط نرخ رشد جمعيت گفت: بايد در اين زمينه تدبيري بينديشيم و مدلهاي مختلفي را كه جامعه و به خصوص نخبگان را در پذيرش ضرورت ارتقاي نرخ رشد جمعيت متقاعد كند، ‌اجرا نماييم.

هاشمي در پايان اظهار اميدواري كرد كه برگزاري همايشهايي از قبيل كنگره بين المللي اخلاق توليد مثل به اتخاذ تصميم ها و برنامه هاي علمي و واقع بينانه در سياستهاي جمعيتي منجر شود.