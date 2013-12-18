به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، این نمایشگاه که از کتاب‌های داستانی تا شعر و کتاب‌های تحلیل سیاسی و مطالعات علوم اجتماعی را در دسترس بازدیدکنندگان خود قرار داده بود به همت انجمن فرهنگ عربی و با همکاری اتحادیه ناشران لبنان برگزار شد.

این رویداد که از جمعه 6 دسامبر (15 آذر) شروع به کار کرد، میزبان نویسندگانی از لبنان، عربستان سعودی، کویت، الجزایر، مراکش و فلسطین بود.

بیش از 200 ناشر لبنانی در کنار 60 ناشر از دیگر کشورهای عربی در این رویداد فرهنگی گرد هم آمدند و در طول 11 روز برگزاری این نمایشگاه، بیش از 150 برنامه امضای کتاب با حضور نویسندگان خالق آنها را برگزار کردند.

برپایی نشستی درباره محمد الشمس الدین شاعر عرب، نشستی با حضور لیلا العثمان شعر کویتی برای بررسی کتاب «داستان صفیه» بر مبنای یک زندگی واقعی در سال 1976 و نشستی با حضور خالد خلیفه رمان‌نویس سوری برای بررسی و امضای کتاب «چاقویی در آشپزخانه‌های شهر نیست»، نشست بررسی کتاب «برقع» نوشته مایا الحاج و رونمایی کتاب «پرندگان اشتیاق» نوشته محمود حجیری و نیز رونمایی مجموعه شعر عبدالعزیز خوجی وزیر اطلاعات عربستان از جمله نشست‌هایی بود که در این دوره برگزار شد.

رونمایی کتابی با عنوان «من، امضاکننده زیر» نوشته اوا مارشلیان شامل گفتگویی طولانی بین وی و محمود درویش شاعر فقید فلسطینی نیز برای اولین بار در همین نمایشگاه ترتیب داده شد.

این نمایشگاه به کتاب‌های غیرداستانی نیز توجه ویژه‌ای نشان داده و کتاب‌هایی چون «تاریخ معاصر دروزی‌ها» نوشته دکتر عباس ابوصالح و کتاب «عرب‌ها بین چالش و هرج و مرج» مجموعه مقالاتی از قاضی آریدی را برای اولین بار در دسترس عموم قرار داد.

برپایی نمایشگاه هنری، سمینارها و برنامه‌های بحث و گفتگو در زمینه موضوع‌های گسترده‌ای از داستان گرفته تا شعر از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه بود.

این نمایشگاه که امسال میزبان اسپانیا به عنوان میهمان ویژه بود، با برپایی کنسرت موسیقی با حضور سزار کارازو و ادواردو پانیاگوآ از اسپانیا با تمرکز بر موسیقی اندولسی و فلامنکو این حضور را گرامی داشت.

مراسم شعرخوانی با حضور عبدالطیف زین از مراکش و برگزاری کارگاه ادبی در باره آثار امین مالوف با عنوان «هویت عربی در زبان خارجی» از دیگر نقاط عطف نمایشگاه کتاب بیروت بود.

در این دوره از نمایشگاه کتاب بیروت، نمایشگاهی از فیلم‌های فلسطینی نیز ترتیب داده شد و در کنار آن سمیناری با حضور ابراهیم اریس، رعنا نزیه و هیکی حبیبی برای بررسی حضور زنان در سینمای فلسطین تشکیل شد.

شماری از کتاب‌های انگلیسی و فرانسوی زبان نیز در این نمایشگاه در دسترس مخطبان این کتاب‌ها قرار گرفت.

این نمایشگاه که از جمعه در بیروت شروع به کار کرد و از ساعت 10 صبح تا 10 شب میزبان بازدیدکنندگانش بود، 16 دسامبر (دوشنبه 25 آذر) به کار خود خاتمه داد.