دانش آموزان نخبه حمایت شوند/ برای سبك شدن كيف دانش آموزان چاره اي بیندیشید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرماني مطلق پيش از ظهر چهارشنبه در شوراي آموزش و پرورش شهرستان همدان با بيان اينكه 27 آذرماه سالروز وحدت حوزه و دانشگاه است، اظهار داشت: حوزه و دانشگاه همانند دو بال براي يكديگر هستند و قطعا همراه دو بال بهتر مي توان به اهداف و تعالي رسيد.

فرماندار همدان با اشاره به اينكه سه دانش آموز همداني در جشنواره خوارزمي به سه مقام دست یافته اند، افزود: باید چتر حمايتي مسئولان و آموزش و پرورش پيرامون اين دانش آموزان گسترده شود تا علاقه به پژوهش قوت گیرد.

وي با بيان اينكه دانش آموزان در جشنواره ها ابداعات و ابتكاراتي دارند كه به ثبت مي رسد، عنوان داشت: عدم تبديل ايده ها به اجرا و كاربردي كردن آنها از اصلی ترین مشکلات چرا كه اگر در راستای حمايت از دانش آموزان دير حركت كنيم فرار مغزها شکل خواهد گرفت.

قهرماني مطلق با اشاره به اينكه در آستانه اربعين حسيني قرار داريم و در این روز با حضور خیل مشتاقان مانور بزرگي در كربلا انجام مي شود، ابراز داشت: اين حركت يك مانور بزرگ و بي نظير است و ما نيز به سهم خود ضمن برقرای تجمع مردمي در میدان امام همدان، اقامه نماز ظهر در ميدان امام را برنامه ریزی کرده ایم.

در زمينه سبك شدن كيف دانش آموزان راهكاري عملي ارائه شود

فرماندار شهرستان همدان در ادامه با بيان اينكه آموزش و پرورش باید در مورد سبك شدن كيف دانش آموزان چاره اي انديشه كند، گفت: در زمينه سبك شدن كيف دانش آموزان باید راهكاري عملي توسط آموزش و پرورش ارائه شود.

وي اذعان داشت: ريل و قطار انقلاب با سرعت و قدرت راه خود را ادامه مي دهد و در زماني كه دشمنان دين و مذهب را تخريب مي كردند انقلاب اسلامي ايران رخ داد و كشور ايران نه تنها به عنوان يك الگو بلكه باعث بيداري اسلامي نيز شد.

قهرماني مطلق با اشاره به اينكه دهه فجر نيز در راه است، اظهار داشت: استفاده از نرم افزار، پرده خواني براي دانش آموزان در دهه فجر از جمله كارها براي آشنايي دانش آموزان و آشنايي با مفاهيم دهه فجر است.

فرماندار شهرستان همدان افزود: به سه نفر از دانش آموزان و اوليايي كه به سامانه پيامكي 30006399 فرمانداري درباره دهه فجر ايده هاي اجرايي و نو ارائه دهند جوايز ارزنده اهدا مي شود.

وي يادآور شد: تجمع مردمي 9 دي نيز همان تاريخ در ميدان امامزاده عبدالله همدان برگزار مي شود.