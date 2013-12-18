مقالات پژوهشی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل موحدمنش ظهر چهارشنبه در پنجمین مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور اظهار کرد: هفته پژوهش فرصتی است که بر کارهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه مروری داشته باشم به طوریکه مرور براین فعالیت ها سبب می شود به اهداف برنامه ریزی شده خود که همان ارائه دو مقاله پژوهشی در هر سال توسط هر عضو هیات علمی است برسیم.



وی افزود:با توجه به چشم انداز دانشگاه پیام نور ، اکنون توانستیم از فاز آموزش عبور کنیم و الان زمانی است که بایستی به فاز پژوهش ورود پیدا کنیم.



رئیس دانشگاه پیام نور مازندران ابراز داشت: دانشگاه پیام نور دانشگاهی است که می تواند برطبق نیازهای روز پیش برود.



موحدمنش با بیان اینکه ما در دانشگاه پیام نور زمینه هرگونه اقدامات پژوهشی را فراهم کرده ایم افزود: مصمم هستیم تا از هفته آتی دستورالعمل جدیدی به همکاران عضو هیات علمی ارائه کنیم تا فعالیت های پژوهشی وارد فاز 3 و 4 شده و مرکز پژوهش در دانشگاه پایم نور تبدیل به کلینیک تخصصی شود و هرکسی اعم از کشاورز، صنعتکار و حتی خانواده ها برای دریافت مشاوره های تخصصی حیطه کاری خود به این کلینیک ها مراجعه نمایند.



وی خاطر نشان کرد: یک کارشناس پژوهشی به طور تمام وقت حداقل با مدرک کارشناسی ارشد بایستی در رسیدن به اهداف پژوهشی در دفتر پژوهش ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور، مستقر شود.



رئیس دانشگاه پیام نور مازندران با تاکید بر اینکه این دانشگاه به پشتوانه اعضای هیات علمی در حیطه های کاربردی – توسعه ای بالاترین ظرفیت را داراست بیان داشت: این دانشگاه به واسطه توزیع دانشگاهی از شهرستان بهشهر تا رامسر می تواند در خدمت توسعه استان قرار گیرد.



موحد منش در ادامه با بیان اینکه پیشرفت دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی در گرو پیوستن به دانشگاه ها است گفت: باید تلاش کنیم و انتظار داریم تا سال 1395 دانشگاه پیام نور در جایگاه ویژه ای با تامین امکانات و شرایط و ایجاد زمینه های محیطی مناسب به قابلیت های خود برسد.



وی افزود: با سابقه 20ساله دانشگاه پیام نور و اینکه در عنفوان جوانی قرار دارد توانسته در میان 51دانشگاه جامع کشور جز 10دانشگاه برتر کشور باشد.



رئیس دانشگاه پیام نور مازندران در ادامه تصریح نمود: دانشگاه پیام نور توانسته از سال 88تاکنون از رتبه 24 به رتبه 8برسد و این نشان از جایگاه قابل قبول این دانشگاه در بین دانشگاه های مطرح کشور دارد.



موحدمنش گفت: دانشگاه پیام نور مسئولیت دارد به عنوان دانشگاهی جهانی در جهت ترویج علوم و دانش روز و نیز ترویج علوم انسانی و اسلامی به ویژه زبان فارسی تلاش کند.



رئیس دانشگاه پیام نور مازندران خاطر نشان کرد: این دانشگاه با وجود همه رشته های تحصیلی جز پزشکی توانسته به دانشگاه جامع تبدیل شود و انتظار داریم اعضای هیات علمی این دانشگاه نیز در امر پژوهش فعال باشند و ابراز امیدواری کرد درصد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران که ارائه مقالات پژوهشی دارند روز به روز افزایش یافته و شاهد روند رو به رشدی در کارنامه های آنها باشیم.