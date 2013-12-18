به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پورمختار ظهر چهارشنبه در همایش نخبگان شهرستان بهار با اشاره به اینکه در تعیین بودجه 93 نگاه دولت یک نگاه پروژه محور بوده است، اذعان داشت: در تعیین بودجه سال آتی به برنامه ها و سیاست هایی که سه قوه تعیین کردند، کمتر توجه شده و می توان گفت که بیشتر سلیقه ای عمل شد.

پورمختار با بیان اینکه دولت کنونی در تعیین بودجه سال آتی عجولانه عمل کرد، در خصوص عکس العمل نمایندگان مجلس به میزان مبلغ بودجه نیز اظهار داشت: استعفای دسته جمعی تعدادی از نمایندگان مجلس که بیشتر مصرف استانی دارد نه مصرف ملی، حاکی از غلبه احساسات در تصمیم گیریهای نمایندگان است.

نمایندگان نباید با استعفا از مسئولیت خود شانه خالی کنند

وی افزود: نمایندگان مجلس به عنوان سخنگویان مردم در مقابل دولت باید اعتراض خود را به مصوبات و تصمیمات دولت و مجلس در قالب تجزیه و تحلیل و یا انتقاد و پیشنهاد ارائه دهند نه اینکه با استعفا از مسئولیت خود شانه خالی کنند.

پورمختار با اشاره به اینکه همیشه با تغییر دولت شاهد تحول روش ها، سلیقه ها و راهها هستیم، اذعان داشت: آنچه در سند چشم انداز بیست ساله کشور در قالب اجرای برنامه های پنج ساله پیش بینی شد ارتقا و پیشرفت ایران در حوزه های متفاوت بود تا جائی که ایران در سال 1404 به عنوان کشوری سرآمد در خاورمیانه مطرح شد.

نقش نظارتی مجلس مغفول مانده است

وی با اشاره به اینکه نقش نظارتی مجلس بر نحوه اجرای برنامه پنج ساله مغفول مانده است، اذعان داشت: مجلس که خود قانونگذار است و وظیفه جلوگیری از ایجاد انحراف در مسیر اجرای برنامه های مصوب را دارد طی این سالها آنطور که باید وظیفه خود را انجام نداده است.

پورمختار با بیان اینکه کارکرد دولت در حمایت از فعالان اقتصادی در این سالها مناسب نبوده است، اظهار داشت: عدم حمایت دولت از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی، صنعت و تولیدات دیگر یکی از دلایل اصلی وضعیت بد اقتصادی کشور است.

وی افزود: حجم و میزان حمایت دولتمردان از فعالان اقتصادی نه تنها بر اهداف و اصول مشخصی منطبق نیست بلکه بعضا رابطه ای و سلیقه ای است که پیشروی در این فضا مانع از رشد اقتصادی کشور و سرمایه داران داخلی می شود.

پورمختار اذعان داشت: مسئولین اگر به دنبال پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند باید حمایت از نخبگان اقتصادی را در رأس برنامه های خود قرار دهند و جز از طریق براندازی فرهنگ بد عدم حمایت از بخش خصوصی در بین دولتمردان میسر نخواهد شد.