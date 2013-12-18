پژوهش محوری و تولید علم رسالت دانشگاه آزاد اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی ظهر چهارشنبه در همایش ملی سازه های ماکارونی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری و همایش های مختلف باعث ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان می شود و دانشگاه آزاد نیز در این زمینه در طول سال برنامه های متنوعی اجرا می کند.

وی افزود: برگزاری همایشی همچون همایش ملی سازه های ماکارونی علاوه بر ایجاد روحیه شور و نشاط در بین دانشجویان باعث ارتقا میزان توانمندی آنان در حوزه طراحی و اجرای سازهای مختلف می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ادامه داد: دانشگاه آزاد همواره طی چند سال گذشته نشان داده که حمایت از پژوهش و تولید علم را جزو رسالت های خود می داند.

کیانی با بیان اینکه دلیل برگزاری این همایش در این مقطع زمانی قرار گرفتن در هفته پژوهش و فناوری است، یادآور شد: برگزاری چنین همایش هایی باعث ایجاد تعامل بین دانشجویان شرکت کننده می شود.

وی بیان کرد: در هفته پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج همایش های مختلف و پرباری را برگزار کرد که می توان به همایش تجلیل از پژوهشگران برتر، همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و همایش ملی سازه های ماکارونی اشاره کرد.

نخستين دوره مسابقات سراسري سازه هاي ماكاروني به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج با حضور 28 تيم از سراسر كشور و از دانشگاه هاي آزاد، دولتي، پيام نور و يك تيم دانش آموزي از شهرستان مهاباد آغاز شد و تا صبح فردا ادامه دارد.