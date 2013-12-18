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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

رضایی در پاوه:

دولت تدبیر و امید فارغ از تمامی گرایشات به دنبال خدمت و حل مشکلات مردم است

دولت تدبیر و امید فارغ از تمامی گرایشات به دنبال خدمت و حل مشکلات مردم است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: دولت تدبیر و امید فارغ از تمامی گرایشات و جناح بندی ها و تنها با دیدگاه خدمت به مردم و حل مشکلات آن ها در زمینه های مختلف استقرار یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی روز چهارشنبه و در جریان سفر به شهرستان پاوه اظهار داشت: دولت تدبير و اميد به دنبال بهبود زندگی مردم در ابعاد اقتصادي، رفاهی، فرهنگي و ... است و در این خصوص از تمام ظرفیت ها و توانمندی های خود نیز بهره گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: وظيفه مسئولین نیز خدمت به مردم و تلاش برای داشتن زندگی آرام و امید بخش است که انشاالله مردم عزیز ما در سالهایی که دولت تدیبر و امید سر کار است، به آن دست خواهند یافت.

رضايي افزود: خوشبختانه در حال حاضر همدلی و اتحاد خوبی میان برادران و خواهران اهل تشیع و تسنن وجود دارد و پیروان این دو مذهب در نهایت صلح و صفا در حال زندگی کردن در کنار یکدیگر هستند.

استاندار کرمانشاه در ادامه و با اشاره به توانمندی های منطقه اورامانات اظهار داشت: این پتانسیل ها حتما باید به فعل تبدیل شده و از ظرفیت های اقتصادی آن ها برای کاهش مشکلات معیشتی مردم منطقه استفاده بهینه شود.

رضايي همچنین با اشاره به سفر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به کرمانشاه، خاطرنشان کرد: می توان به دستاوردهای این سفر امیدوار و آینده بسیار بهتری برای کرمانشاه ترسیم کرد.

کد مطلب 2198419

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