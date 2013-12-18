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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴

قاسمی:

حیات وحش آذربايجان شرقي سرشماری می شود

حیات وحش آذربايجان شرقي سرشماری می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: سرشماری حیات وحش در مناطق تحت مدیریت محيط زيست استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی چهارشنبه در بازدید از عملیات سر شماری پناهگاه حیات وحش کیامکی اظهار داشت: سرشماری حیات وحش برای انجام تحلیل های کیفی وکمی از وضعیت زیستگاههای استان ضروری است چرا که مقایسه میانگین جمعیت حیات وحش هدف در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت اطلاعات مهمی را از چالش ها و پتانسیل های زیستگاه های حیات وحش در اختیار کارشناسان محیط زیست قرار می دهد.

وی از سرشماری چهار روزه حیات وحش پناهگاه حیات وحش کیامکی خبر داد و گفت:  گونه های کل و بز  وقوچ  میش به عنوان حیات وحش هدف و سایر پستانداران بزرگ جثه چون خرس، گرگ، روباه، گربه وحشي، شغال و خرگوش توسط 14 اکیپ عملیاتی در 3محور دره ديز- یکانات، داران - ایری و کنتال - نوجه مهر سرشماری شده است که یک کارشناس  و دو نفر محیط بان اجرای این سرشماری را بر عهده داشتند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست در خصوص ویژگی های فنی این طرح سرشماری نیز اظهار داشت: روش بکار گرفته شده در این سرشماری، پیمایشی و با استفاده از دستگاه GPS در مسیرهای تثبیت شده بوده و آمار هر مسیر با آمارمسیر سالهای قبل مقایسه و دلایل تغییرات جمعیتی در هر مسیر تحلیل و ارزیابی می شود.

مناطق حفاظت شده ارسباران، سهند، کاغذکنان و پناهگاه حیات وحش کیامکی مناطق هدف سرشماری حيات وحش استان آذربايجان شرقي درسال 92 عنوان شده اند.

 

کد مطلب 2198420

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