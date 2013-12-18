حیات وحش آذربايجان شرقي سرشماری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی چهارشنبه در بازدید از عملیات سر شماری پناهگاه حیات وحش کیامکی اظهار داشت: سرشماری حیات وحش برای انجام تحلیل های کیفی وکمی از وضعیت زیستگاههای استان ضروری است چرا که مقایسه میانگین جمعیت حیات وحش هدف در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت اطلاعات مهمی را از چالش ها و پتانسیل های زیستگاه های حیات وحش در اختیار کارشناسان محیط زیست قرار می دهد.

وی از سرشماری چهار روزه حیات وحش پناهگاه حیات وحش کیامکی خبر داد و گفت: گونه های کل و بز وقوچ میش به عنوان حیات وحش هدف و سایر پستانداران بزرگ جثه چون خرس، گرگ، روباه، گربه وحشي، شغال و خرگوش توسط 14 اکیپ عملیاتی در 3محور دره ديز- یکانات، داران - ایری و کنتال - نوجه مهر سرشماری شده است که یک کارشناس و دو نفر محیط بان اجرای این سرشماری را بر عهده داشتند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست در خصوص ویژگی های فنی این طرح سرشماری نیز اظهار داشت: روش بکار گرفته شده در این سرشماری، پیمایشی و با استفاده از دستگاه GPS در مسیرهای تثبیت شده بوده و آمار هر مسیر با آمارمسیر سالهای قبل مقایسه و دلایل تغییرات جمعیتی در هر مسیر تحلیل و ارزیابی می شود.

مناطق حفاظت شده ارسباران، سهند، کاغذکنان و پناهگاه حیات وحش کیامکی مناطق هدف سرشماری حيات وحش استان آذربايجان شرقي درسال 92 عنوان شده اند.