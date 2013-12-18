گفتمانهای دینی با محوریت رویداهای انقلاب در مدارس لرستان برگزار می شود

حجت الاسلام سعید سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در ایام دهه فجر اظهار داشت: در ایام دهه فجر سالجاری برنامه های متنوع دینی و فرهنگی در راستای بازخوانی رویدادهای مختلف انقلاب اسلامی از سوی این اداره کل برگزار می شود.

وی با اشاره به اعزام 350 مبلغ استانهای قم، اصفهان و تهران طی سال گذشته به مناطق مختلف استان عنوان کرد: همچنین طی سالجاری مبلغان اعزامی کار تبلیغ و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی را انجام خواهند داد.

کارشناس اعزام و استقرار اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان از اعزام مبلغان بومی استان به سطح مساجد استان خبر داد و عنوان کرد: این مبلغان در ایام دهه فجر در 10 مسجد سطح استان به مدت 10 شب استقرار یافته و به صورت تخصصی مباحث مربوط به پیروزی انقلاب را ارائه می کنند.

حجت الاسلام سعیدی از برگزاری جشنهای انقلاب در مساجد استان خبر داد و گفت: جشنهای انقلاب در سالجاری به صورت متمرکز در مساجد استان برگزار می شوند.

وی بیان داشت: تبلیغات اسلامی استان لرستان آمادگی اعزام مبلغان به مناطق مختلف استان را برای اجرای برنامه های دهه فجر را دارد.

کارشناس اعزام و استقرار اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان از برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی در سطح مساجد لرستان خبر داد و گفت: همچنین برگزاری گفتمانهای دینی با محوریت انقلاب اسلامی در سطح مدارس استان یکی دیگر از برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی در استان در ایام دهه فجر سال گذشته تصریح کرد: سعی می کنیم این مسابقات را نیز طی سالجاری برگزار کنیم.

